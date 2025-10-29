Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов

КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС заявил, что за девять месяцев его второго срока США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов, и к концу 2025 года эта сумма может достичь 22 триллионов долларов.

"Чуть больше девяти месяцев прошло. Менее чем за год мы обеспечили 18 триллионов долларов новых инвестиций… Я думаю, к концу первого года моего второго срока мы обеспечим приток 20, 21 или даже 22 триллионов долларов", - отметил американский лидер.