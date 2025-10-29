https://ria.ru/20251029/tramp-2051373837.html
Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов
Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов
Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС заявил, что за девять месяцев его второго срока США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов, и к концу 2025... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:33:00+03:00
2025-10-29T07:33:00+03:00
2025-10-29T09:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051387217_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_dd454972c9d2bb77c1119142564e2074.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051372890.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051387217_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a2a19f3e7a94fd877a2e64b760f2f8e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов
Трамп: США к концу года могут привлечь 22 триллиона долларов инвестиций
КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС заявил, что за девять месяцев его второго срока США привлекли инвестиций на 18 триллионов долларов, и к концу 2025 года эта сумма может достичь 22 триллионов долларов.
"Чуть больше девяти месяцев прошло. Менее чем за год мы обеспечили 18 триллионов долларов новых инвестиций… Я думаю, к концу первого года моего второго срока мы обеспечим приток 20, 21 или даже 22 триллионов долларов", - отметил американский лидер.