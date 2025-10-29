Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:32 29.10.2025 (обновлено: 09:55 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/tramp-2051373694.html
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика его страны переживает "революцию" и растёт темпами в 3,8% ВВП, что, по его словам, в три-четыре раза превышает РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:32:00+03:00
2025-10-29T09:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d125ce0f66672022f05a648732ef88e.jpg
https://ria.ru/20251002/mvf-2045995145.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c39eb649a8e10230cc2af5121dcebc1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию

Трамп: рост экономики США в три-четыре раза превышает ожидания экспертов

© AP Photo / Ng Han GuanПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Ng Han Guan
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕНЧЖУ, 29 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что экономика его страны переживает "революцию" и растёт темпами в 3,8% ВВП, что, по его словам, в три-четыре раза превышает ожидания экспертов.
"Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% - это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие", - сказал Трамп, выступая в среду с ключевой речью на саммите АТЭС в южнокорейском Кенчжу.
Хозяин Белого дома отметил, что во втором квартале США установили рекорд по темпам экономического роста, а в следующем ожидается показатель на уровне около 4%.
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
МВФ оценил влияние шатдауна на экономику США
2 октября, 20:01
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала