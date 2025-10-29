https://ria.ru/20251029/tramp-2051372543.html
Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час
Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час
Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС задерживается уже на час, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 29.10.2025
Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час
Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час из-за отставания от графика