29.10.2025

Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час
07:17 29.10.2025
Выступление Трампа на АТЭС задержалось на час
Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС задерживается уже на час, следует из трансляции мероприятия. РИА Новости, 29.10.2025
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Выступление президента США Дональда Трампа на саммите АТЭС задерживается уже на час, следует из трансляции мероприятия.
Трамп прибыл в Южную Корею около полудня местного времени с отставанием от распространенного ранее графика, его выступление было анонсировано на это время.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп прибыл в Южную Корею для участия в саммите АТЭС

06:02
06:02
Из аэропорта президент США проследовал на вертолете к месту проведения саммита.
Гости мероприятия ждали больше часа.
"Мы хотели бы извиниться за задержку. Следующая сессия начнется скоро и будет включать очень важную речь президента США", - заявили со сцены зала.
С опозданием почти на час был объявлен и президент США.
Танец Трампа - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп завершил выступление перед военнослужащими США танцем

Вчера, 17:16
Вчера, 17:16
 
