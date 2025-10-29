Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 29.10.2025
05:07 29.10.2025
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:07:00+03:00
2025-10-29T05:07:00+03:00
в мире
израиль
сша
токио
дональд трамп
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израиль
сша
токио
Дарья Буймова
в мире, израиль, сша, токио, дональд трамп, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Токио, Дональд Трамп, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования

Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу.
"Мы приходим ко второй фазе", - заявил Трамп на борту президентского самолета по пути из Токио в Южную Корею, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп заявил, что ХАМАС легко убрать
04:59
Трамп не пояснил, чего ждет от новой стадии развития ситуации в ближневосточном урегулировании.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
Трамп сделал очень рискованный шаг
27 октября, 08:00
 
