Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования
Президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу. РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил о новой фазе ближневосточного урегулирования
Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ближневосточное урегулирование входит во вторую фазу.
"Мы приходим ко второй фазе", - заявил Трамп
на борту президентского самолета по пути из Токио
в Южную Корею
, аудиотрансляцию вел Белый дом.
Трамп не пояснил, чего ждет от новой стадии развития ситуации в ближневосточном урегулировании.
Соглашение о прекращении огня между Израилем
и палестинским движением ХАМАС
вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.