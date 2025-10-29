Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025

Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
05:02 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю следует отвечать на возможные атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, однако это не приведет к нарушению... РИА Новости, 29.10.2025
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю следует отвечать на возможные атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, однако это не приведет к нарушению режима прекращения огня в секторе Газа.
"Они убили израильского солдата. Поэтому израильтяне нанесли ответный удар, и им следовало нанести ответный удар. Когда это происходит, им следует это делать", - сообщил он журналистам на пути в Южную Корею.
При этом Трамп выразил уверенность, что текущая ситуация не является угрозой нарушению режима прекращения огня и "ничто не поставит под угрозу" соглашение по Газе.
