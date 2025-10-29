https://ria.ru/20251029/tramp-2051363794.html
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
Трамп призвал Израиль отвечать на возможные атаки ХАМАС
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израилю следует отвечать на возможные атаки со стороны палестинского движения ХАМАС, однако это не приведет к нарушению... РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что ответ Израиля на атаки ХАМАС не является нарушением сделки