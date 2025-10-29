https://ria.ru/20251029/tramp-2051363618.html
Трамп заявил, что ХАМАС легко убрать
Трамп заявил, что ХАМАС легко убрать - РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что ХАМАС легко убрать
Президент США Дональд Трамп заявил, что палестинское движение ХАМАС легко убрать, если понадобится. РИА Новости, 29.10.2025
Трамп заявил, что ХАМАС легко уберут, если понадобится