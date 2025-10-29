Пока никто не видит. Европа попалась на месте преступления

Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС

Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС

© AP Photo / Jean-Francois Badias Выступление Урсулы фон дер Ляйен на сессии Европарламента с ежегодной речью о положении дел в ЕС

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Надежда Сарапина. Враждебная политика не мешает ЕС оставаться одним из крупнейших рынков сбыта для России. Многомиллиардный товарооборот сохраняется несмотря на множество ограничений, подчеркивают эксперты. Однако накопленный эффект санкций уже серьезно меняет баланс сил. Кто в итоге выиграет — в материале РИА Новости.

Ожидания и реальность

По расчетам Немецкого экономического института, в прошлом году Евросоюз наторговал с Москвой на 67,5 миллиарда евро. Это третий показатель среди российских партнеров после Китая и Индии, сообщает Bild. Совокупный экспорт в 20 крупнейших стран вырос на 18% — до 330 миллиардов долларов.

Москва долго сотрудничала с Европой, так просто это не перечеркнуть. "С США мы связаны только в космической отрасли и частично энергетической, поэтому тут все сошло на нет быстро и безболезненно. С ЕС так не получилось. Даже с энергоресурсами — после запрета порядка 15% дефицита не нашли чем заменить, и из-за повышения цен посыпалась промышленность. С удобрениями, металлами, машинно-техническим оборудованием — еще сложнее. Этим продолжают торговать, но через посредников", — говорит финансовый аналитик Михаил Беляев.

Российский импорт в Германию сократился на 92%. Однако товарооборот — 9,5 миллиарда долларов. С Францией и Нидерландами — порядка шести. С Венгрией вообще рост на треть, до 6,2 миллиарда.

Как считать

Конечно, торговля обрушилась, все-таки ЕС был первым среди партнеров, указывает доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

По данным Eurostat, с 2022-го российский экспорт в Старый Свет упал на 89%, а импорт — на 61%, напоминает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

Традиционно Европа закупала ресурсы и продавала готовые изделия. "Более 60% поставок в ЕС приходилось на никель, природный газ, удобрения, нефть и черную металлургию. Все эти товары попали под те или иные санкции. Резко сократился и встречный поток — автомобилей, электрооборудования, пластмассы. Часть дефицита устранили импортозамещением", — отмечает она.

И все-таки полного эмбарго нет: ЕС продолжает покупать российские энергоресурсы через третьи страны. "Кроме того, из-за закрытия собственных предприятий растет импорт металлов, минеральных удобрений. В обратном направлении все также отправляют химическую продукцию, фармацевтику, оборудование, инструменты", — перечисляет Зайнуллин.

Формально показатели сильно просели, но нужно учитывать, что бизнес не любит терять деньги и активно пользуется лазейками для обхода запретов, добавляет Беляев. Готовую высокотехнологичную продукцию непросто перебросить на другой рынок, те же автомобили. Немецкие производители уже сокращают персонал, останавливают конвейеры. "Волей-неволей приходится выкручиваться", — подчеркивает эксперт.

© AP Photo / Michael Sohn Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия © AP Photo / Michael Sohn Автомобильный завод Volkswagen в Вольфсбурге, Германия

Перспективы

Тем не менее в Брюсселе и не думают менять враждебный курс. Очередной, 19-й пакет санкций направлен против российских банков и криптобирж, ряда предприятий, связанных с ВПК, а также индийских и китайских компаний, сообщила глава евродипломатии Кайя Каллас. Усилили борьбу с "теневым флотом": в частности, заблокировали реестры флагов и судостроителей, запретили перестраховывать суда. В черный список внесли дочернюю структуру "Лукойла" в ОАЭ — Litasco Middle East DMCC, обеспечивающую флот.

Однако специалисты сомневаются в эффективности этих запретов. "На мой взгляд, этот пакет больше похож на формальное исполнение должностных инструкций и вряд ли окажет какое-то реальное действие", — считает Беляев.