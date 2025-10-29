https://ria.ru/20251029/toplivo-2051380287.html
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок - РИА Новости, 29.10.2025
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Кёнчжу попросил США помочь с поставками ядерного... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:03:00+03:00
2025-10-29T09:03:00+03:00
2025-10-29T09:03:00+03:00
в мире
сша
южная корея
ли чжэ мен
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051378932.html
сша
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_deb53c910f68a9a3443917b32e577206.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, южная корея, ли чжэ мен, дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
Ли Чжэ Мен попросил у Трампа ядерное топливо для корейских подлодок