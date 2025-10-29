Рейтинг@Mail.ru
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
29.10.2025
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок
в мире
сша
южная корея
ли чжэ мен
дональд трамп
В мире, США, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Дональд Трамп
Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок

Флаг Республики Корея
Флаг Республики Корея. Архивное фото
КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Кёнчжу попросил США помочь с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.
"Надеюсь, Вы окажете нам поддержку в поставках ядерного топлива для подводных лодок. Мы не стремимся к получению подлодок с ядерным вооружением, скорее – к подлодкам со стандартным вооружением на ядерном топливе, поскольку у наших подлодок ограниченные возможности", - заявил Ли Чжэ Мён на встрече с Трампом.
Президент Южной Кореи добавил, что страна с помощью подлодок стремится следить за "подводной активностью" других стран, а также помогать "деятельности США в регионе".
Заголовок открываемого материала