Южная Корея попросила США помочь с поставками ядерного топлива для подлодок

КЁНЧЖУ, 29 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском городе Кёнчжу попросил США помочь с поставками ядерного топлива для южнокорейских подводных лодок.