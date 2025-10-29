Рейтинг@Mail.ru
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:24 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/tokio-2051397400.html
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк - РИА Новости, 29.10.2025
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк
Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T10:24:00+03:00
2025-10-29T10:24:00+03:00
в мире
токио
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0d94af0dedcaa9166f5535c70079eccb.jpg
https://ria.ru/20251028/tramp-2051111785.html
https://ria.ru/20251028/tramp-2051076981.html
токио
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/18/1948062367_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_b8b9c09e77993467680b355664b50265.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, токио, нью-йорк (город)
В мире, Токио, Нью-Йорк (город)
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк

NTA и ISC хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут

© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических путешествий, который в будущем позволит соединить Токио и Нью-Йорк за 60 минут через околоземное пространство, говорится в их пресс-релизе.
Согласно обнародованному пресс-релизу, подписанное в октябре соглашение - это новый этап договоренности от сентября прошлого года. Оно направлено на реализацию долгосрочной программы "SPACE Tour", которая предполагает поэтапное развитие космических путешествий — от образовательных программ до полётов и орбитальных туров в 2030-х годах.
Президент США Дональд Трамп во вермя выступления перед военнослужащими на авианосце USS George Washington на американской базе ВМС в Японии - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Первая партия ракет для F-35 прибудет в Японию на этой неделе, заявил Трамп
Вчера, 10:44
"Мы хотим превратить космические путешествия из уникального опыта в способ учиться, общаться и связывать регионы и общество", — отмечается в заявлении.
В рамках партнёрства Nippon Travel выступит генеральным агентом, отвечающим за разработку туристических продуктов и маркетинг, взаимодействие с клиентами, а ISC обеспечит разработку и техническое сопровождение транспортной системы для суборбитальных перелётов.
Предполагается, что в 2026 финансовом году (1 апреля 2026 года – 31 марта 2027 года) начнётся приём предварительных заявок на участие в программах, которые включают в себя гиперскоростные перелёты через околоземное пространство и кратковременные орбитальные путешествия.
Стоимость билета на суборбитальный перелёт, по оценке Nippon Travel, составит около 100 миллионов иен (около 657 тысяч долларов) туда и обратно. Запуски планируется осуществлять с морских платформ, а двигатели и корпуса аппаратов будут многоразовыми.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Токио. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Трамп выразил уверенность, что отношения США и Японии станут крепче
Вчера, 04:47
 
В миреТокиоНью-Йорк (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала