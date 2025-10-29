https://ria.ru/20251029/tokio-2051397400.html
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк - РИА Новости, 29.10.2025
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк
Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических...
Японские компании хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк
NTA и ISC хотят запустить космические перелеты из Токио в Нью-Йорк за 60 минут
ТОКИО, 29 окт — РИА Новости. Японское туристическое агентство Nippon Travel Agency и стартап Innovative Space Carrier (ISC) договорились о начале коммерциализации проекта космических путешествий, который в будущем позволит соединить Токио и Нью-Йорк за 60 минут через околоземное пространство, говорится в их пресс-релизе.
Согласно обнародованному пресс-релизу, подписанное в октябре соглашение - это новый этап договоренности от сентября прошлого года. Оно направлено на реализацию долгосрочной программы "SPACE Tour", которая предполагает поэтапное развитие космических путешествий — от образовательных программ до полётов и орбитальных туров в 2030-х годах.
"Мы хотим превратить космические путешествия из уникального опыта в способ учиться, общаться и связывать регионы и общество", — отмечается в заявлении.
В рамках партнёрства Nippon Travel выступит генеральным агентом, отвечающим за разработку туристических продуктов и маркетинг, взаимодействие с клиентами, а ISC обеспечит разработку и техническое сопровождение транспортной системы для суборбитальных перелётов.
Предполагается, что в 2026 финансовом году (1 апреля 2026 года – 31 марта 2027 года) начнётся приём предварительных заявок на участие в программах, которые включают в себя гиперскоростные перелёты через околоземное пространство и кратковременные орбитальные путешествия.
Стоимость билета на суборбитальный перелёт, по оценке Nippon Travel, составит около 100 миллионов иен (около 657 тысяч долларов) туда и обратно. Запуски планируется осуществлять с морских платформ, а двигатели и корпуса аппаратов будут многоразовыми.