Основательница Meduza* больше полугода не платит иноагентский штраф

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Основательница Meduza* Галина Тимченко**, обвиняемая в организации деятельности нежелательной организации, больше полугода не платит иноагентский штраф, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов и судебными документами.

Согласно данным приставов, летом на Тимченко** возбудили два исполнительных производства. По информации из судебных документов, в марте суд назначил ей штраф за нарушение порядка деятельности иностранного агента, по нему в конце июня был выдан исполнительный лист.

А уже в июле приставы возбудили на нее исполнительное производство. Общая сумма долга составила более 28 тысяч рублей, из которых 25 тысяч - основной долг и 3 тысячи рублей исполнительского сбора.

Также в конце августа 2025 года приставы возбудили на Тимченко** исполнительное производство, предметом которого стал исполнительский сбор. Сумма долга по данному производству составляет тысячу рублей.

Общая сумма долга составляет более 29 тысяч рублей.

В столичном главке СК РФ 29 октября сообщили, что завершено расследование дела Тимченко**, обвиняемой в организации деятельности нежелательной организации.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко** опубликовала в интернете видеозаписи для вовлечения граждан в деятельность организации, признанной нежелательной на территории России, а также для формирования протестных настроений. Она объявлена в международный розыск. По ходатайству следствия Тимченко** заочно арестована.

В июне МВД России объявило Тимченко** в розыск.

В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко** создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине , распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Тимченко** проживает за пределами России.

* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.