Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 29.10.2025
19:42 29.10.2025 (обновлено: 19:43 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/terroristy-2051638121.html
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов
Пятеро боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:42:00+03:00
2025-10-29T19:43:00+03:00
Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов пятерых боевиков ВСУ

© АГН "Москва"Федеральная служба по финансовому мониторингу
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© АГН "Москва"
Федеральная служба по финансовому мониторингу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
«
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… Сингер* Артур Игоревич, 27.05.1995 года рождения, город Шуя Ивановской области… Левченко* Алексей Александрович, 14.05.1988 года рождения, город Орехов Ореховского района Запорожской области УССР", - говорится в перечне.
Также, как следует из данных на сайте ведомства, в перечень внесены Смулько* Сергей Владимирович 1982 года рождения, Шведа* Олег Константинович 1990 г.р. и Клименко* Александр Владимирович 1986 г.р.
В августе в СК РФ сообщали, что с декабря 2024 года по март 2025 года боевики ВСУ Сингер* и Левченко* на бронетранспортере Stryker, вооруженные пулеметом РПК-74 и автоматами АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекали госграницу РФ в Суджанском районе Курской области. Они признаны виновными в совершении террористического акта, приговором суда им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.
В июле, как рассказали в СК РФ, суд приговорил Сергея Смулько* к 13 годам лишения свободы за теракт. Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Смулько* незаконно вторгся на территорию России, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военным и мирным жителям, а также участвовал в незаконном блокировании села Веселое.
Олег Шведа*, согласно сообщению на сайте СК РФ, осужден на 15 лет лишения свободы. Шведа*, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения из села Любимовка. В ходе боевых действий его задержали российские военные.
Как сообщили в СК РФ, Александр Клименко*, имея при себе автомат АК-74 с боеприпасами к нему, а также четыре ручные гранаты, в составе подразделения незаконно вторгся в Россию, занял наблюдательно-огневую позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района Курской области, после чего принял активное участие в ее незаконном блокировании, препятствуя эвакуации граждан, а также применяя оружие против российских военнослужащих и гражданских лиц. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
