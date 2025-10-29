Пятеро боевиков ВСУ внесены в перечень террористов и экстремистов

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Пятеро боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на Пятеро боевиков ВСУ, осужденных за вторжение в Курскую область, внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

« "Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Национальная часть… Физические лица… Сингер* Артур Игоревич, 27.05.1995 года рождения, город Шуя Ивановской области… Левченко* Алексей Александрович, 14.05.1988 года рождения, город Орехов Ореховского района Запорожской области УССР", - говорится в перечне.

Также, как следует из данных на сайте ведомства, в перечень внесены Смулько* Сергей Владимирович 1982 года рождения, Шведа* Олег Константинович 1990 г.р. и Клименко* Александр Владимирович 1986 г.р.

В августе в СК РФ сообщали, что с декабря 2024 года по март 2025 года боевики ВСУ Сингер* и Левченко* на бронетранспортере Stryker, вооруженные пулеметом РПК-74 и автоматами АК-74, совместно с сослуживцами неоднократно незаконно пересекали госграницу РФ в Суджанском районе Курской области . Они признаны виновными в совершении террористического акта, приговором суда им назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

В июле, как рассказали в СК РФ, суд приговорил Сергея Смулько* к 13 годам лишения свободы за теракт. Следствием и судом установлено, что в октябре 2024 года Смулько* незаконно вторгся на территорию России, запугивал местных жителей, препятствовал их эвакуации, неоднократно открывал огонь на поражение по российским военным и мирным жителям, а также участвовал в незаконном блокировании села Веселое.

Олег Шведа*, согласно сообщению на сайте СК РФ, осужден на 15 лет лишения свободы. Шведа*, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации гражданского населения из села Любимовка. В ходе боевых действий его задержали российские военные.

Как сообщили в СК РФ, Александр Клименко*, имея при себе автомат АК-74 с боеприпасами к нему, а также четыре ручные гранаты, в составе подразделения незаконно вторгся в Россию, занял наблюдательно-огневую позицию неподалеку от деревни Старая Сорочина Суджанского района Курской области, после чего принял активное участие в ее незаконном блокировании, препятствуя эвакуации граждан, а также применяя оружие против российских военнослужащих и гражданских лиц. Он приговорен к 16 годам лишения свободы.

Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга , запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.