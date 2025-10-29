https://ria.ru/20251029/telefon-2051366809.html
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников - РИА Новости, 29.10.2025
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников
Использование кнопочного телефона может обезопасить пожилых людей от кибермошенников и хищения денег с банковских карт, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:44:00+03:00
2025-10-29T05:44:00+03:00
2025-10-29T05:44:00+03:00
общество
москва
владимир васенин
ммпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b3738f5eb451a4edd126e64401a7d40.jpg
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051226302.html
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_253e47abafa85e83358f7a2b86f0d6b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, владимир васенин, ммпц
Общество, Москва, Владимир Васенин, ММПЦ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Использование кнопочного телефона может обезопасить пожилых людей от кибермошенников и хищения денег с банковских карт, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.
"Так называемый кнопочный мобильный телефон для наших пожилых граждан, прежде всего, является более безопасным, чем смартфон, потому что у него отсутствует доступ к интернету", - сказал он после пресс-конференции "Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты" в ММПЦ
"Россия сегодня".
По словам Васенина
, использование кнопочного телефона без доступа к интернету лишает кибермошенников многих каналов связи с пожилыми людьми. Вместе с тем он отметил, что кнопочный телефон - это лишь один из способов защитить своих родственников. "Но еще раз подчеркну, что безопасность должна быть комплексной", - сказал Васенин.
Начальник пресс-службы московского главка МВД также отметил, что при использовании смартфонов необходимо придерживаться мер предосторожности: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать паспортные данные, коды из СМС и данные банковских карт, а также не устанавливать неизвестные программы и обращать внимание на расширение файла - в нем может быть спрятан вирус.