Рейтинг@Mail.ru
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/telefon-2051366809.html
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников - РИА Новости, 29.10.2025
МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников
Использование кнопочного телефона может обезопасить пожилых людей от кибермошенников и хищения денег с банковских карт, рассказал РИА Новости начальник... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:44:00+03:00
2025-10-29T05:44:00+03:00
общество
москва
владимир васенин
ммпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_7b3738f5eb451a4edd126e64401a7d40.jpg
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051226302.html
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155352/39/1553523906_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_253e47abafa85e83358f7a2b86f0d6b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, владимир васенин, ммпц
Общество, Москва, Владимир Васенин, ММПЦ

МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников

© Depositphotos.com / aletiaПожилая женщина работает на ноутбуке
Пожилая женщина работает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Depositphotos.com / aletia
Пожилая женщина работает на ноутбуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Использование кнопочного телефона может обезопасить пожилых людей от кибермошенников и хищения денег с банковских карт, рассказал РИА Новости начальник пресс-службы ГУ МВД Москвы Владимир Васенин.
"Так называемый кнопочный мобильный телефон для наших пожилых граждан, прежде всего, является более безопасным, чем смартфон, потому что у него отсутствует доступ к интернету", - сказал он после пресс-конференции "Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты" в ММПЦ "Россия сегодня".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Тюмени женщина отдала мошенникам более 21 миллиона рублей
Вчера, 15:56
По словам Васенина, использование кнопочного телефона без доступа к интернету лишает кибермошенников многих каналов связи с пожилыми людьми. Вместе с тем он отметил, что кнопочный телефон - это лишь один из способов защитить своих родственников. "Но еще раз подчеркну, что безопасность должна быть комплексной", - сказал Васенин.
Начальник пресс-службы московского главка МВД также отметил, что при использовании смартфонов необходимо придерживаться мер предосторожности: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать паспортные данные, коды из СМС и данные банковских карт, а также не устанавливать неизвестные программы и обращать внимание на расширение файла - в нем может быть спрятан вирус.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере
Вчера, 09:10
 
ОбществоМоскваВладимир ВасенинММПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала