МВД: кнопочный телефон защитит пожилых людей от кибермошенников

Начальник пресс-службы московского главка МВД также отметил, что при использовании смартфонов необходимо придерживаться мер предосторожности: не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не сообщать паспортные данные, коды из СМС и данные банковских карт, а также не устанавливать неизвестные программы и обращать внимание на расширение файла - в нем может быть спрятан вирус.