В России разработали ИИ, замещающий собой отдел бухгалтеров - РИА Новости, 29.10.2025
06:18 29.10.2025
В России разработали ИИ, замещающий собой отдел бухгалтеров
В России разработали ИИ, замещающий собой отдел бухгалтеров
Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900... РИА Новости, 29.10.2025
технологии
россия
россия
РИА Новости
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
технологии, россия
Технологии, Россия
В России разработали ИИ, замещающий собой отдел бухгалтеров

В России разработали ИИ, выполняющий месячную работу бухгалтерии за минуту

© Fotolia / Mopic Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Mopic
Искусственный интеллект. Иллюстрация дизайнера Mopic . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Искусственный интеллект, который способен за минуту выполнить месячную работу отдела из 10 бухгалтеров, разработали в России - за это время он обрабатывает 900 страниц первичных документов для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета и заносит их в систему, рассказали РИА Новости в компании Smart Engines.
"Российские ученые разработали искусственный интеллект (ИИ) для работы с бухгалтерскими документами, способный за один час выполнить объем ручной работы, эквивалентный месячному труду отдела из 10 бухгалтеров. ИИ-агент со скоростью 900 страниц в минуту вводит первичные документы для учета НДС, налогов по УСН и бухгалтерского учета", - сказали в компании.
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Более 50% МФО в России пользуются системами ИИ собственной разработки
25 октября, 08:46
ИИ распознает различные виды документов, в том числе акты, накладные и т.д., и извлекает из них ключевые данные - даты, суммы, реквизиты контрагентов, товарные позиции в таблицах, НДС и прочие параметры для последующей загрузки в программы для управления и автоматизации основных бизнес-процессов компании. Технология также может определить тип документа, контролировать наличие подписей и печатей, распознавать многостраничные форматы.
Компании могут запустить ИИ-инструмент на своем сервере, встроить в мобильные или веб-приложения, он не требует интернет-соединения, не сохраняет и никуда не передает данные для распознавания, отметили в Smart Engines.
"На фоне грядущих налоговых изменений в 2026 году бизнесу особенно важно оптимизировать процессы, связанные с учетом НДС и налогов по УСН, аудитом, работой с первичкой, УПД и счетами-фактурами. Наш ИИ-агент позволяет моментально вводить данные бухгалтерских документов для выполнения этих задач", - прокомментировал генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Исследование показало, сколько россиян используют ИИ в работе
16 сентября, 06:23
 
ТехнологииРоссия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
