Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе - РИА Новости, 29.10.2025
14:59 29.10.2025
Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе
Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе
Ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
безопасность
россия
арктика
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
арктика
безопасность, россия, арктика, владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Безопасность, Россия, Арктика, Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Ядерные технологии "Буревестника" будут использовать в лунной программе

Путин: ядерные технологии "Буревестника" будут использованы в лунной программе

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ядерные технологии, использованные в "Буревестнике", будут использовать в лунной программе, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П.В. Мандрыка в Москве. Глава государства встретился с участниками СВО, которые проходят лечение в госпитале.
"Но и в народном хозяйстве мы сможем применять, сможем применять в будущем и при решении проблем энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать", - сказал Путин в ходе посещения госпиталя.
БезопасностьРоссияАрктикаВладимир Путинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала