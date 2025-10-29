В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Икона и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будут принесены в столичный Манеж, где будут проходить выставка "Великая Победа. Россия – моя история" и XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства", 5 ноября, сообщили организаторы выставки.
Мощи и икона святителя Луки будут доставлены на выставку "Великая Победа. Россия – моя история", рассказал ранее на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" председатель Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
"Пятого ноября в Москву на XXI Церковно-общественную выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря будут принесены икона святителя Луки исповедника (Войно-Ясенецкого) и ковчег с его святыми мощами", – говорится в сообщении организаторов.
Выставка "Великая Победа. Россия – моя история" будет работать в столичном "Манеже" с 4 ноября по 8 декабря. XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" будет проходить в Манеже с 5 ноября по 8 декабря.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, министерство культуры Российской Федерации, министерство просвещения РФ, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, государственный архив Российской Федерации, государственный Русский музей, фонд "Моя история", исторические парки "Россия-Моя история".
