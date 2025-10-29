Рейтинг@Mail.ru
В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:53 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/svyatitel-2051623067.html
В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского
В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского - РИА Новости, 29.10.2025
В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского
Икона и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будут принесены в столичный Манеж, где будут... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:53:00+03:00
2025-10-29T18:53:00+03:00
религия
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152045/26/1520452649_0:64:1201:739_1920x0_80_0_0_9e8e6a5a2bf75ee6b594bdd7911ba7df.jpg
https://ria.ru/20251028/mitropolit-2051265282.html
https://ria.ru/20251027/kursk-2050859320.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152045/26/1520452649_65:0:1134:802_1920x0_80_0_0_be13a76cdac82b40ecd665b629761f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия
Религия, Религия
В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского

Мощи святителя Луки Крымского доставят в Москву 5 ноября

© Фото : Юлия МаковейчукПрихожане Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
Прихожане Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Юлия Маковейчук
Прихожане Донского монастыря Москвы у мощей святителя Луки Крымского
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Икона и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будут принесены в столичный Манеж, где будут проходить выставка "Великая Победа. Россия – моя история" и XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства", 5 ноября, сообщили организаторы выставки.
Мощи и икона святителя Луки будут доставлены на выставку "Великая Победа. Россия – моя история", рассказал ранее на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" председатель Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Митрополит Тихон поразился отношению участников СВО к противнику
28 октября, 17:25
"Пятого ноября в Москву на XXI Церковно-общественную выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря будут принесены икона святителя Луки исповедника (Войно-Ясенецкого) и ковчег с его святыми мощами", – говорится в сообщении организаторов.
Выставка "Великая Победа. Россия – моя история" будет работать в столичном "Манеже" с 4 ноября по 8 декабря. XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" будет проходить в Манеже с 5 ноября по 8 декабря.
Выставку организовали Патриарший совет по культуре Русской православной церкви, министерство культуры Российской Федерации, министерство просвещения РФ, Федеральное архивное агентство, правительство Москвы, государственный архив Российской Федерации, государственный Русский музей, фонд "Моя история", исторические парки "Россия-Моя история".
Курская областная многопрофильная клиническая больница - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Курской областной больнице присвоят имя святителя Луки Крымского
27 октября, 11:24
 
РелигияРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала