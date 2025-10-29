В Москву доставят мощи святителя Луки Крымского

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Икона и ковчег с мощами святителя Луки (Войно-Ясенецкого) из Свято-Троицкого женского монастыря Симферополя будут принесены в столичный Манеж, где будут проходить выставка "Великая Победа. Россия – моя история" и XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства", 5 ноября, сообщили организаторы выставки.

Мощи и икона святителя Луки будут доставлены на выставку "Великая Победа. Россия – моя история", рассказал ранее на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" председатель Патриаршего совета по культуре Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

"Пятого ноября в Москву на XXI Церковно-общественную выставку-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла из симферопольского Свято-Троицкого женского монастыря будут принесены икона святителя Луки исповедника (Войно-Ясенецкого) и ковчег с его святыми мощами", – говорится в сообщении организаторов.

Выставка "Великая Победа. Россия – моя история" будет работать в столичном "Манеже" с 4 ноября по 8 декабря. XXI Церковно-общественная выставка-форум "Православная Русь – к Дню народного единства" будет проходить в Манеже с 5 ноября по 8 декабря.