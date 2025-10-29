Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/svo-2051462538.html
Продолжается уничтожение сил ВСУ, окруженных в районе Купянска
Продолжается уничтожение сил ВСУ, окруженных в районе Купянска
Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, пресечены две безуспешные попытки подразделений... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T13:00:00+03:00
2025-10-29T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
безопасность, вооруженные силы украины, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Продолжается уничтожение сил ВСУ, окруженных в районе Купянска

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, пресечены две безуспешные попытки подразделений ВСУ провести контратаки, сообщило Минобороны РФ.
"Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе населенного пункта Купянск Харьковской области. Пресечены две безуспешные попытки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ провести контратаки со стороны населенных пунктов Нечволодовка и Московка Харьковской области для деблокирования окруженных формирований ВСУ восточнее населенного пункта Купянск Харьковской области", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Вооруженные силы Украины
Харьковская область
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
