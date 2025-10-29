https://ria.ru/20251029/svo-2051376334.html
ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
ДОНЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Разведчики 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск уничтожили на краматорско-дружковском направлении 152-мм буксируемое орудие Д-20 ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"После передачи координат цели операторам FPV-дронов по позиции противника был нанесён точный удар. В результате попадания ударного беспилотника в боекомплект, находившийся рядом с орудием, произошла детонация, полностью уничтожившая гаубицу и её огневую позицию", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения беспилотной авиации "Южной" группировки продолжают эффективно выявлять и поражать артиллерийские средства противника, снижая интенсивность его огня на передовой.