ВС России уничтожили орудие ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

"После передачи координат цели операторам FPV-дронов по позиции противника был нанесён точный удар. В результате попадания ударного беспилотника в боекомплект, находившийся рядом с орудием, произошла детонация, полностью уничтожившая гаубицу и её огневую позицию", — говорится в сообщении.