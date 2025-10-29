На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России

МОСКВА, 29 отк — РИА Новости. Российские войска продолжают развивать наступление, но Запад может ответить лишь затягиванием конфликта, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. <…> Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. <…> И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы. Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских", — отметил эксперт.
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
