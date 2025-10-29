Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 29.10.2025 (обновлено: 10:40 29.10.2025)
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России - РИА Новости, 29.10.2025
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России
Российские войска продолжают развивать наступление, но Запад может ответить лишь затягиванием конфликта, заявил американский политолог, профессор Чикагского... РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
россия
джон миршаймер
чикагский университет
вооруженные силы украины
На Западе раскрыли, чем НАТО решила ответить на победу России

Политолог Миршаймер: Запад может ответить России лишь затягиванием конфликта

МОСКВА, 29 отк — РИА Новости. Российские войска продолжают развивать наступление, но Запад может ответить лишь затягиванием конфликта, заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Россия не собирается завоевать всю Украину, но она уже на марше. <…> Но что может сделать Запад? Все уже опробовано. <…> И Tomahawk, как заявил (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин и как знают эксперты, не изменят ситуацию. Тем более, если русские побеждают, то эскалация со стороны Запада не имеет особого значения. А они побеждают, поэтому непонятно, что будут делать европейцы. Если вы остаетесь в борьбе, то, даже проигрывая, пытаетесь затянуть эту борьбу. А значит, Украина потеряет еще больше территорий в пользу русских", — отметил эксперт.
По его словам, тот факт, что в Европе и США называют устаревшие крылатые ракеты Tomahawk магическим оружием, свидетельствует об оторванности западных политиков от реалий на поле боя.
По данным Минобороны, за последние сутки ВСУ потеряли до 1420 военнослужащих и 23 бронемашины. ВС России нанесли поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, военному аэродрому, железнодорожному составу с вооружением и техникой, цехам производства, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
