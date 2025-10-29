Семья Свечникова борется за более эффективные поиски россиянина

СТАМБУЛ, 29 окт - РИА Новости, Заман Рамазанов. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова борется за более эффективные поиски россиянина, важно участие государственных учреждений, сообщил РИА Новости адвокат семьи Свечникова Альперен Чакмак.

"Мы боремся за то, чтобы поисковая операция была более эффективной и продолжалась. На данном этапе семья Николая ничего больше не может сделать", - отметил Чакмак.

Он напомнил о резонансном случае в августе, когда турецкий бизнесмен Халит Юкай пропал без вести в Мраморном море после крушения его яхты. Тело мужчины обнаружили лишь 23 августа после того, как родные прибегли к помощи частной компании. У семьи Свечникова подобных средств нет, отметил адвокат. "Для поисков Николая требуются усилия государственных органов и специалистов", - подчеркнул адвокат.

Родственники пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова подали в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее Чакмак. Мать и супруга пловца прибыли в Стамбул и планируют ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.

Ученики Свечникова рассказывали, что он проплыл с ними некоторое расстояние, после чего пропал из виду, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Национального олимпийского комитета Турции

Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности.