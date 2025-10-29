Состояние здоровья бизнесмена Сулейманова ухудшилось в СИЗО, заявил адвокат

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Состояние здоровья миллиардера Ибрагима Сулейманова, арестованного в Москве по делу об организации убийств, ухудшилось в СИЗО, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Абшилава.

"У него серьезно ухудшилось состояние здоровья, проблемы с сердцем, его перевели в СИЗО " Матросская тишина ", где есть медики", - рассказал собеседник агентства.

Басманный суд Москвы в начале октября арестовал Сулейманова на два месяца, ему предъявлено обвинение в организации двух убийств и одного покушения на убийство. Вину он не признает.

В суде Сулейманов сообщал, что был судим за мошенничество и легализацию криминальных средств в середине нулевых и получил более чем десятилетний срок. Также он назвал себя "акционером".

По данным ряда СМИ, Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля.

Покушение на 48-летнего Таля, также руководившего Научно-практическим центром проблем антикризисного управления, было совершено возле дома 18, корпус 3 по Старой Басманной улице. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил в него, после чего скрылся, сообщали РИА Новости в столичном ГУВД. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (105 УК РФ ).