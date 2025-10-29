Рейтинг@Mail.ru
В Северной Осетии арестовали еще трех сотрудников управления Росгвардии - РИА Новости, 29.10.2025
22:46 29.10.2025
В Северной Осетии арестовали еще трех сотрудников управления Росгвардии
В Северной Осетии арестовали еще трех сотрудников управления Росгвардии
Ленинский районный суд арестовал на два месяца еще трех сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
россия
владикавказ
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
следственный комитет россии (ск рф)
россия
владикавказ
происшествия, россия, владикавказ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владикавказ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), ОМОН России, Следственный комитет России (СК РФ)
В Северной Осетии арестовали еще трех сотрудников управления Росгвардии

В Северной Осетии арестовали на 2 месяца еще 3 сотрудников управления Росгвардии

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца еще трех сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в отношении бойца второй оперативной роты ОМОН и младшего инструктора снайпера ОМОН управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РСО-Алания и заместителя командира второй роты полка полиции ФГКУ "УВО ВНГ России по РСО-Алания". Джикайти А.К., Кантемиров З.М., Гутиев А.И. – заключение под стражу сроком на два месяца до 27.12.2025", – сообщили агентству в суде.
В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (Получение взятки), пунктом 1 статьи 291 УК РФ (Пособничество в даче взятки).
Во вторник объединенная пресс-служба судов Северной Осетии сообщила, что Ленинский районный суд арестовал на два месяца трех сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки), статьей 291.1 УК РФ (пособничество в даче взятки).
В правоохранительных органах 29 сентября сообщили РИА Новости, что с главой управления Росгвардии по Северной Осетии Валерием Голотой проводятся следственные действия. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что должностные лица управления по Северной Осетии задержаны при непосредственном участии отдела собственной безопасности Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии. В ведомстве отметили, что в Росгвардии придерживаются жесткой позиции в отношении лиц, допустивших коррупционные проявления.
