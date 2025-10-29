В Северной Осетии арестовали еще трех сотрудников управления Росгвардии

ПЯТИГОРСК, 29 окт – РИА Новости. Ленинский районный суд арестовал на два месяца еще трех сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"В Ленинский районный суд Владикавказа поступило ходатайство СК РФ об избрании меры пресечения в отношении бойца второй оперативной роты ОМОН и младшего инструктора снайпера ОМОН управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по РСО-Алания и заместителя командира второй роты полка полиции ФГКУ "УВО ВНГ России по РСО-Алания". Джикайти А.К., Кантемиров З.М., Гутиев А.И. – заключение под стражу сроком на два месяца до 27.12.2025", – сообщили агентству в суде.

В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (Получение взятки), пунктом 1 статьи 291 УК РФ (Пособничество в даче взятки).

Во вторник объединенная пресс-служба судов Северной Осетии сообщила, что Ленинский районный суд арестовал на два месяца трех сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. В сентябре Ленинский районный суд арестовал на два месяца семерых сотрудников управления Росгвардии по Северной Осетии. В пресс-службе уточнили, что арестованных сотрудников подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки), статьей 291.1 УК РФ (пособничество в даче взятки).