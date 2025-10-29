Рейтинг@Mail.ru
Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 29.10.2025 (обновлено: 19:29 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/sud-2051635918.html
Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник
Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник - РИА Новости, 29.10.2025
Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник
Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:28:00+03:00
2025-10-29T19:29:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
аглая тарасова
домодедово (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040068288_0:119:3220:1930_1920x0_80_0_0_ab1bd20d1d96af4fa991df2bbc900d57.jpg
https://ria.ru/20250915/gosduma-2041951221.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040068288_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_777c1999e01a5828b467c6077567b910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), аглая тарасова, домодедово (аэропорт)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Аглая Тарасова, Домодедово (аэропорт)
Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник

Дело о контрабанде наркотиков в отношении Аглаи Тарасовой направили в суд

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАктриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Актриса Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело в отношении Тарасовой направлено в суд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала рассмотрения пока неизвестна, добавил он.
Как сообщало МВД, Тарасову 28 августа задержали в аэропорту "Домодедово" с вейпом, внутри которого находилось 0,38 грамма масла каннабиса. Следствие предъявило Тарасовой обвинение по статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов).
Домодедовский суд Подмосковья избрал Тарасовой запрет определенных действий - ей запрещено покидать место жительства ночью и пользоваться средствами связи, кроме вызова экстренных служб.
Сама Тарасова в суде заявляла, что "совершила большую ошибку" и раскаивается. Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.
Курящий прохожий на улице - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ГД оценили, как запрет продажи вейпов скажется на борьбе с наркотиками
15 сентября, 07:22
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Аглая ТарасоваДомодедово (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала