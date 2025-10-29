Дело в отношении актрисы Тарасовой направили в суд, сообщил источник

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой направлено в суд для рассмотрения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, рассматривать дело будет Домодедовский суд. Дата начала рассмотрения пока неизвестна, добавил он.

Сама Тарасова в суде заявляла, что "совершила большую ошибку" и раскаивается. Она просила избрать ей запрет определенных действий, поскольку на ее содержании находятся бабушка и дедушка, а в сентябре у нее начинаются съемки в трех картинах.