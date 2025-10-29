В Уфе арестовали криминального авторитета

ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Криминальный авторитет, отвечавший за "общак" и урегулирование конфликтов в преступной среде, арестован в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, весной 2023 года мужчина занял высшее положение в преступной иерархии в Башкирии. Получив этот статус, он приобрел безоговорочный авторитет и организационно-распорядительные функции в криминальной среде. Он отвечал за сбор "общака" и его расходование, за сплочение "подчиненных", в том числе разрешал конфликты между ними. Деятельность мужчины выявили сотрудники региональных СК и УФСБ.
Другие данные мужчины не указываются.
Объединенная пресс-служба судов Башкирии уточнила, что арест 49-летнему фигуранту назначен на срок до 22 декабря, постановление пока не вступило в силу.
По информации УФСБ России по Республике Башкортостан, арестованный является уроженцем Чечни, проживал мужчина в Уфе и имел в криминальном мире статус "смотрящего".
В Калининграде арестовали криминального авторитета
27 мая, 15:45