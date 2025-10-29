Рейтинг@Mail.ru
В Уфе арестовали криминального авторитета - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 29.10.2025 (обновлено: 16:55 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/sud-2051564304.html
В Уфе арестовали криминального авторитета
В Уфе арестовали криминального авторитета - РИА Новости, 29.10.2025
В Уфе арестовали криминального авторитета
Криминальный авторитет, отвечавший за "общак" и урегулирование конфликтов в преступной среде, арестован в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:56:00+03:00
2025-10-29T16:55:00+03:00
происшествия
уфа
республика башкортостан
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250704/orenburg-2027217967.html
https://ria.ru/20250527/avtoritet-2019361677.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, республика башкортостан, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан, Следственный комитет России (СК РФ)
В Уфе арестовали криминального авторитета

Суд в Уфе арестовал криминального авторитета

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Криминальный авторитет, отвечавший за "общак" и урегулирование конфликтов в преступной среде, арестован в Уфе, сообщает СУСК РФ по Башкирии.
По данным ведомства, весной 2023 года мужчина занял высшее положение в преступной иерархии в Башкирии. Получив этот статус, он приобрел безоговорочный авторитет и организационно-распорядительные функции в криминальной среде. Он отвечал за сбор "общака" и его расходование, за сплочение "подчиненных", в том числе разрешал конфликты между ними. Деятельность мужчины выявили сотрудники региональных СК и УФСБ.
Заур Шипилов в суде - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Оренбурге суд арестовал предполагаемого криминального авторитета
4 июля, 15:38
Уфе мужчине предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Другие данные мужчины не указываются.
Объединенная пресс-служба судов Башкирии уточнила, что арест 49-летнему фигуранту назначен на срок до 22 декабря, постановление пока не вступило в силу.
По информации УФСБ России по Республике Башкортостан, арестованный является уроженцем Чечни, проживал мужчина в Уфе и имел в криминальном мире статус "смотрящего".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Калининграде арестовали криминального авторитета
27 мая, 15:45
 
ПроисшествияУфаРеспублика БашкортостанСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала