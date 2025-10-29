Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал водителя, сбившего троих девочек в Ревде
15:26 29.10.2025
Суд арестовал водителя, сбившего троих девочек в Ревде
Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал водителя, сбившего троих девочек в Ревде, на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 29.10.2025
Суд арестовал водителя, сбившего троих девочек в Ревде

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал водителя, сбившего троих девочек в Ревде, на два месяца, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца", - сказал судья.
Арестовали его до 26 декабря включительно. На заседании по мере пресечения прокурор сообщил, что, согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики".
Сам фигурант прятался от журналистских камер под капюшоном свитера, на вопросы прессы не отвечал. Судье он рассказал, что у него есть ребенок 14 лет. Ранее уралец уже управлял автомобилем в состоянии опьянения – соответствующие протоколы судья приложил к делу.
В понедельник вечером в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих девочек, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции.
В результате ДТП две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый.
По последним данным областного минздрава, пострадавшую девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург. Состояние девочки остается стабильно тяжелым.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
ПроисшествияРевдаЧеховСвердловская областьВалерий ГорелыхLada Vesta
 
 
