https://ria.ru/20251029/sud-2051447962.html
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий - РИА Новости, 29.10.2025
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий
Президиум Верховного суда лишил полномочий депутата Миасского городского округа Анастасию Захарову, наделившую своего близкого званием "Почетный гражданин... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:38:00+03:00
2025-10-29T12:38:00+03:00
2025-10-29T12:39:00+03:00
игорь краснов
миасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050401274.html
https://ria.ru/20251023/balbek-2049987392.html
миасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, миасс
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий
Сделавшую друга почетным гражданином Миасса депутата Захарову лишили полномочий
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президиум Верховного суда лишил полномочий депутата Миасского городского округа Анастасию Захарову, наделившую своего близкого званием "Почетный гражданин Миасса", сообщили в пресс-служба суда.
По данным суда, Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не предприняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания "Почетный гражданин города Миасса" лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения. Суд досрочно прекратил ее полномочия, но это решение отменила кассация.
Верховный суд, заседание президиума которого прошло под председательством Игоря Краснова
, отменил кассационное определение и оставил в силе решения нижестоящих судов.
"Закон обязывает лицо, занимающее выборную должность, вынести на обсуждение вопрос о наличии конфликта интересов", - отметили в суде.
Пресс-служба пояснила, что конфликт интересов в антикоррупционном смысле не требует доказательства прямой выгоды — достаточно наличия личной заинтересованности и участия в принятии решений.
"Своим постановлением высшая судебная инстанция уточнила критерии применения специальной меры ответственности — утраты доверия — как конституционно правовой санкции. Таким образом, члены Президиума высшей судебной инстанции страны подтвердили строгий подход к вопросу урегулирования конфликта интересов при занятии публичных должностей", - добавили в пресс-службе.