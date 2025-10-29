Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий

По данным суда, Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не предприняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания "Почетный гражданин города Миасса" лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения. Суд досрочно прекратил ее полномочия, но это решение отменила кассация.