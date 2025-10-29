Рейтинг@Mail.ru
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 29.10.2025 (обновлено: 12:39 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/sud-2051447962.html
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий - РИА Новости, 29.10.2025
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий
Президиум Верховного суда лишил полномочий депутата Миасского городского округа Анастасию Захарову, наделившую своего близкого званием "Почетный гражданин... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:38:00+03:00
2025-10-29T12:39:00+03:00
игорь краснов
миасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b62cb0383648a807dc62892c34472c88.jpg
https://ria.ru/20251024/rossiya-2050401274.html
https://ria.ru/20251023/balbek-2049987392.html
миасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148365/83/1483658383_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_877d31fd66f9d5a8b2e8b5c8a7246cef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь краснов, миасс
Игорь Краснов, Миасс
Депутата, сделавшего друга почетным гражданином Миасса, лишили полномочий

Сделавшую друга почетным гражданином Миасса депутата Захарову лишили полномочий

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Президиум Верховного суда лишил полномочий депутата Миасского городского округа Анастасию Захарову, наделившую своего близкого званием "Почетный гражданин Миасса", сообщили в пресс-служба суда.
По данным суда, Захарова не исполнила требования антикоррупционного законодательства и не предприняла меры по урегулированию конфликта при присвоении звания "Почетный гражданин города Миасса" лицу, с которым ее связывали близкие личные и имущественные отношения. Суд досрочно прекратил ее полномочия, но это решение отменила кассация.
Алексей Логвиненко - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону подозревают в превышении полномочий
24 октября, 15:58
Верховный суд, заседание президиума которого прошло под председательством Игоря Краснова, отменил кассационное определение и оставил в силе решения нижестоящих судов.
"Закон обязывает лицо, занимающее выборную должность, вынести на обсуждение вопрос о наличии конфликта интересов", - отметили в суде.
Пресс-служба пояснила, что конфликт интересов в антикоррупционном смысле не требует доказательства прямой выгоды — достаточно наличия личной заинтересованности и участия в принятии решений.
"Своим постановлением высшая судебная инстанция уточнила критерии применения специальной меры ответственности — утраты доверия — как конституционно правовой санкции. Таким образом, члены Президиума высшей судебной инстанции страны подтвердили строгий подход к вопросу урегулирования конфликта интересов при занятии публичных должностей", - добавили в пресс-службе.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Защита обжаловала решение об аресте экс-депутата Госдумы Бальбека
23 октября, 08:47
 
Игорь КрасновМиасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала