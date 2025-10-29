Рейтинг@Mail.ru
Суд во Владивостоке запросил более 20 лет колонии для "крабового короля" - РИА Новости, 29.10.2025
08:20 29.10.2025 (обновлено: 08:52 29.10.2025)
Суд во Владивостоке запросил более 20 лет колонии для "крабового короля"
Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
владивосток
россия
япония
олег кан
генеральная прокуратура рф
Новости
происшествия, владивосток, россия, япония, олег кан, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Япония, Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ
Суд во Владивостоке запросил более 20 лет колонии для "крабового короля"

Суд запросил 24 года колонии сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.
Фрунзенский районный суд Владивостока в среду продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Суд отклонил иск камчатского добытчика палтуса к Росрыболовству
6 октября, 16:15
"Определить Кану О.К... (по совокупности - ред.) окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей", - огласил представитель обвинения.
Обвинение так же просит лишить Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.
Срок наказания исчислять с момента фактического задержания фигуранта, который находится в международном розыске.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Недвижимость сына "крабового короля" обратили в доход государства
7 июня, 08:29
 
ПроисшествияВладивостокРоссияЯпонияОлег КанГенеральная прокуратура РФ
 
 
