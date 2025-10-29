Суд во Владивостоке запросил более 20 лет колонии для "крабового короля"

ВЛАДИВОСТОК, 29 окт - РИА Новости. Представитель обвинения запросил совокупно 24 года колонии и штраф 5 миллионов рублей сахалинскому рыбопромышленнику Олегу Кану по делу о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.

Фрунзенский районный суд Владивостока в среду продолжил разбирательства по второму уголовному делу в отношении "крабового короля" Кана о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, он обвиняется в контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей.

"Определить Кану О.К... (по совокупности - ред.) окончательное наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 миллионов рублей", - огласил представитель обвинения.

Обвинение так же просит лишить Кана права руководить учреждениями, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на 3 года.

Срок наказания исчислять с момента фактического задержания фигуранта, который находится в международном розыске.

Японию, Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.

В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.