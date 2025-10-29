Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному в РФ на 13 лет строгого режима по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что суд также отклонил жалобу другой фигурантки дела Вероники Грабанчук.
Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенные группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта.
В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона.
Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий.
Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Грабанчук дала изобличающие Лика показания с целью дальнейшего заключения досудебного соглашения и снижения размера наказания. Их позднее она подтвердила при рассмотрении дела по существу, также полностью признав вину. Суд учел эти данные при вынесении приговора.
В материалах также говорится, что Лик в ходе предварительного следствия давал признательные показания, позднее он изменил свою позицию. Его адвокаты в дальнейшем подчеркивали, что наркотики ему якобы подкинули, а в ходе задержания к нему были применены "недозволенные методы ведения следствия и пытки".