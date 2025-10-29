Рейтинг@Mail.ru
Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику - РИА Новости, 29.10.2025
02:10 29.10.2025
Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику
Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику - РИА Новости, 29.10.2025
Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику
Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному в РФ на 13 лет строгого режима по делу о... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
москва
сша
россия
московский городской суд
происшествия, москва, сша, россия, московский городской суд
Происшествия, Москва, США, Россия, Московский городской суд
Кассационный суд признал законным приговор Трэвису Лику

Суд признал законным приговор американцу Лику, осужденному по делу о наркотиках

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции признал законным приговор гражданину США музыканту Трэвису Лику, осужденному в РФ на 13 лет строгого режима по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.
Джин Спектор - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Источник: осужденный за шпионаж американец не стал обжаловать приговор
27 февраля, 18:17
В пресс-службе уточнили, что суд также отклонил жалобу другой фигурантки дела Вероники Грабанчук.
Хамовнический суд Москвы летом 2024 года приговор Лика к 13 годам колонии строгого режима, вторая фигурантка 24-летняя жительница столицы Вероника Грабанчук получила восемь лет общего режима. Мосгорсуд в середине апреля этого года признал приговор законным.
Лику вменяли производство и сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенные группой лиц, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление или переработку наркотических средств без цели сбыта.
В прокуратуре Москвы сообщали, что с января по июнь 2023 года Лик приобретал у сообщника, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, наркотические средства, расфасовывал их в удобные для сбыта упаковки и передавал Грабанчук для последующего размещения в тайники-закладки. Таким образом они совершили четыре покушения на сбыт свыше 40 граммов мефедрона.
Стефан Хаббард в суде - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Гражданина США Хаббарда приговорили к колонии по делу о наемничестве
7 октября 2024, 11:49
Кроме того, по версии следствия, Лик без цели сбыта хранил у себя дома более 1,6 грамма мефедрона, а также таблетки массой 0,54 грамма, содержащие МДМА. Наркотические средства были обнаружены и изъяты в ходе оперативных мероприятий.
Хамовнический суд арестовал Лика в июне 2023 года. В инстанции отмечали, что 51-летний американец обвиняется в организации бизнеса по сбыту наркотиков с привлечением молодых людей. Мать Лика тогда сообщила американским СМИ, что ее сын в молодости недолго служил в ВВС США, в последние 10 лет преимущественно жил в Москве, сотрудничал с двумя российскими рок-группами и преподавал английский язык.
Согласно судебным материалам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, Грабанчук дала изобличающие Лика показания с целью дальнейшего заключения досудебного соглашения и снижения размера наказания. Их позднее она подтвердила при рассмотрении дела по существу, также полностью признав вину. Суд учел эти данные при вынесении приговора.
В материалах также говорится, что Лик в ходе предварительного следствия давал признательные показания, позднее он изменил свою позицию. Его адвокаты в дальнейшем подчеркивали, что наркотики ему якобы подкинули, а в ходе задержания к нему были применены "недозволенные методы ведения следствия и пытки".
Здание Генеральной прокуратуры РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Таиланд депортирует в Россию руководителя банды наркоторговцев
25 июля, 09:09
 
ПроисшествияМоскваСШАРоссияМосковский городской суд
 
 
