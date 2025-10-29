Рейтинг@Mail.ru
В Евразия знают, какие общие ценности есть у стран, заявил Песков
19:24 29.10.2025
В Евразии знают, какие общие ценности есть у стран, заявил Песков
Страны Евразии хорошо знают, какие у них есть общие ценности, благодаря которым можно вместе идти вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
в мире
евразия
россия
дмитрий песков
евразия
россия
в мире, евразия, россия, дмитрий песков
В мире, Евразия, Россия, Дмитрий Песков
Песков: в Евразии хорошо знают, какие общие ценности есть у стран

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Страны Евразии хорошо знают, какие у них есть общие ценности, благодаря которым можно вместе идти вперед, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга. И мы очень хорошо знаем, какие общие ценности у нас есть. И мы очень хорошо знаем, что благодаря этим общим ценностям мы вместе пойдем вперед", - сказал Песков на вручении международной премии "Евразия".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Евразия не допустит, чтобы ее разодрали в клочья, заявил Песков
В мире Евразия Россия Дмитрий Песков
 
 
