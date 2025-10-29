На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения", — говорится в заявлении.
По полученным данным, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам. Выполняя указания, он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.
"Около полугода назад на интернет-форуме предложил свою помощь в разведке данных. <...> Закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, где планировал совершить теракт в Георгиевске на ж/д мосту", — рассказал сам задержанный.
Детали для создания СВУ мужчина заложил в тайник. Его задержали в тот момент, когда он изучал место будущего преступления. Злоумышленнику также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на него и теракте. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
