На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
09:48 29.10.2025 (обновлено: 12:38 29.10.2025)
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт
В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры, сообщил ЦОС ФСБ. РИА Новости, 29.10.2025
На Ставрополье задержали украинского агента, планировавшего теракт

ФСБ задержала планировавшего теракт на Ставрополье агента Киева

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Ставропольском крае задержали украинского агента, планировавшего теракт на объекте транспортной инфраструктуры, сообщил ЦОС ФСБ.
"На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1980 года рождения", — говорится в заявлении.
По полученным данным, житель Георгиевска по своей инициативе связался через Telegram с представителем террористической организации, подконтрольной украинским спецслужбам. Выполняя указания, он заснял на камеру инфраструктурный объект, чтобы позднее подорвать его.
"Около полугода назад на интернет-форуме предложил свою помощь в разведке данных. <...> Закупил компоненты для самодельного взрывного устройства, где планировал совершить теракт в Георгиевске на ж/д мосту", — рассказал сам задержанный.
Детали для создания СВУ мужчина заложил в тайник. Его задержали в тот момент, когда он изучал место будущего преступления. Злоумышленнику также могут вменить статью о госизмене, добавили в ФСБ.
Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению и покушении на него и теракте. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.
ПроисшествияРоссияСтавропольский крайКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
