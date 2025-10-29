https://ria.ru/20251029/stambul-2051377468.html
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом - РИА Новости, 29.10.2025
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
Шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула, передает телеканал A Haber. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T08:28:00+03:00
2025-10-29T08:28:00+03:00
2025-10-29T10:40:00+03:00
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051378811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e33320835c235f020e58eb6d3148670.jpg
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051378811_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_49abe17508ee0405d4c93895c903a83d.jpg
Обрушение многоэтажного дома в Стамбуле
Шестиэтажный дом обрушился в Стамбуле, под завалами может находиться семья из 5 человек, сообщает телеканал АHaber.
2025-10-29T08:28
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция, видео
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
На востоке Стамбула обрушился шестиэтажный дом