В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
08:28 29.10.2025 (обновлено: 10:40 29.10.2025)
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
Шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула, передает телеканал A Haber.
2025
Обрушение многоэтажного дома в Стамбуле
Шестиэтажный дом обрушился в Стамбуле, под завалами может находиться семья из 5 человек, сообщает телеканал АHaber.
В мире, Стамбул, Турция
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
СТАМБУЛ, 29 окт — РИА Новости. Шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула, передает телеканал A Haber.
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом

На востоке Стамбула обрушился шестиэтажный дом

СТАМБУЛ, 29 окт — РИА Новости. Шестиэтажный дом рухнул на востоке Стамбула, передает телеканал A Haber.
«

"Шестиэтажный дом обрушился в районе Гебзе по неустановленной пока причине", — говорится в сообщении.

По информации телеканала, под завалами может быть семья из пяти-шести человек, в том числе дети.
Спасатели уже приступили к разбору завалов.
 
