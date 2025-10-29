https://ria.ru/20251029/ssha-2051668479.html
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше - РИА Новости, 29.10.2025
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
США подтвердили Варшаве, что не будут сокращать свой военный контингент в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T23:28:00+03:00
2025-10-29T23:28:00+03:00
2025-10-29T23:28:00+03:00
в мире
сша
польша
варшава
владислав косиняк-камыш
пит хегсет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149700/04/1497000417_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c7f2136bcb27f6fd7c32eb409175fc68.jpg
https://ria.ru/20250223/duda-2001060885.html
сша
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149700/04/1497000417_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b2d3835954fb68e3474f8fde5717d49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, польша, варшава, владислав косиняк-камыш , пит хегсет
В мире, США, Польша, Варшава, Владислав Косиняк-Камыш , Пит Хегсет
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
Косиняк-Камыш: США не планируют сокращать военное присутствие в Польше