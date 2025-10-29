Рейтинг@Mail.ru
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
29.10.2025
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше
США подтвердили Варшаве, что не будут сокращать свой военный контингент в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 29.10.2025
США подтвердили, что не будут сокращать военный контингент в Польше

Косиняк-Камыш: США не планируют сокращать военное присутствие в Польше

© Фото : U.S. Army / Spc. Stefan EnglishСолдаты армии США в Польше
Солдаты армии США в Польше - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : U.S. Army / Spc. Stefan English
Солдаты армии США в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 29 окт – РИА Новости. США подтвердили Варшаве, что не будут сокращать свой военный контингент в Польше, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Ранее сообщалось, что США сокращают свое военное присутствие в Европе, в частности, в Румынии.
"Из моих предыдущих разговоров с министром войны США Питом Хегсетом и сегодняшних разговоров заместителя министра Павла Залевского и главы Генерального штаба Веслава Кукулы с нашими союзниками мы получили подтверждение, что в Польше не будет сокращения присутствия американских войск", - написал Косиняк-Камыш на платформе Х.

В настоящее время в Польше расквартированы около 10 тысяч американских солдат.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
Дуда рассказал об итогах встречи с Трампом
23 февраля, 00:33
 
