Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС - РИА Новости, 29.10.2025
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС
Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС

Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
сша
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.
"Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции", - заявил Пауэлл
на пресс-конференции.
По его словам, разумно предположить, что эффект будет "относительно коротким" - единичная подвижка в ценах.
"Но также возможно, что влияние на инфляцию будут более устойчивым. И это риск, с которым нужно работать", - сказал Пауэлл.