Новые пошлины США приводят к росту инфляции, заявил глава ФРС

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Новые пошлины США приводят к росту инфляции в стране, есть риск, что этот эффект будет длительным, заявил глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.

"Высокие пошлины приводят к росту цен на некоторые категории товаров, что в целом приводит к высокой инфляции", - заявил Пауэлл на пресс-конференции.

По его словам, разумно предположить, что эффект будет "относительно коротким" - единичная подвижка в ценах.