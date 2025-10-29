https://ria.ru/20251029/ssha-2051657479.html
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине - РИА Новости, 29.10.2025
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что проведет конференцию по Украине в Вашингтоне, куда пригласит пронационалистических и консервативных... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:05:00+03:00
2025-10-29T22:05:00+03:00
2025-10-29T22:05:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
россия
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e48987563f3bc048529abf7767bb19e.jpg
https://ria.ru/20251026/kongressvumen-2050781179.html
украина
вашингтон (штат)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6925565c4fa63b24ea962ac39d60b3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вашингтон (штат), россия, нато, евросоюз
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Россия, НАТО, Евросоюз
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Луна проведет конференцию по Украине в Вашингтоне