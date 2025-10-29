Рейтинг@Mail.ru
29.10.2025

Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
22:05 29.10.2025
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине
Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что проведет конференцию по Украине в Вашингтоне, куда пригласит пронационалистических и консервативных...
Конгрессвумен Луна проведет конференцию по Украине

Луна проведет конференцию по Украине в Вашингтоне

© AP Photo / Ted ShaffreyКонгрессвумен Анна Паулина Луна
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Ted Shaffrey
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна сообщила, что проведет конференцию по Украине в Вашингтоне, куда пригласит пронационалистических и консервативных европейских лидеров.
"Я наблюдаю враждебную реакцию в мире на мирные переговоры между Россией и Украиной, особенно со стороны стран НАТО и некоторых лидеров ЕС. Эта социопатическая ментальность, ставящая войну на первое место, является прямым результатом деятельности левых НПО, Всемирного экономического форума и элиты Давоса... Я решила провести конференцию в Вашингтоне, куда приглашу консерваторов, пронационалистических европейских лидеров", - написала Луна в соцсети X.
Она отметила, что приглашены будут те лидеры, которые ставят их страну и их народ на первое место, а также считают, что сильнейший инструмент внешней политики - это мир.
Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Конгрессвумен ответила на критику по поводу встречи с российской делегацией
26 октября, 21:23
 
