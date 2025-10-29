Американские сенаторы обвинили Трампа в самообогащении

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Ряд сенаторов-демократов США, включая Адама Шиффа, обвинили президента страны Дональда Трампа в якобы самообогащении за счет строительства бального зала в Белом доме и потребовали предоставить подробную информацию по спонсорам проекта.

В Белом доме по требованию Трампа активно идут работы по обновлению отделки, добавлению новых элементов. Президент ранее заявлял, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.

"Согласно судебным документам, президент Трамп собирает эти спонсированные средства через трастовый фонд Национальной аллеи… который является освобожденным от налогов субъектом... Однако структура и условия взносов через эту организацию, включая объем и условия взносов, по-прежнему неясны. Неясный характер этой схемы только усиливает опасения о том, что президент Трамп снова продает президентский доступ физическим и юридическим лицам, включая иностранных граждан и корпоративных акторов, лично заинтересованным в действиях федеральных властей, часто при этом занимаясь обогащением себя и своей семьи", - говорится в письме демократов главе аппарата президента США Сьюзи Уайлс, опубликованном газетой Washington Post.

Согласно письму, сенаторы требуют предоставить им подробную информацию о спонсорах проекта бального зала к 5 ноября.

По данным издания, сенатор-демократ Ричард Блюменталь также направил письма компаниям-подрядчикам, работающим над бальным залом, в которых заявил о "стремительно меняющихся и тайных условиях" проекта.

Ранее конгрессмены раскритиковали Трампа за решение снести историческое Восточное крыло Белого дома ради бального зала, следует из письма законодателей, которое есть в распоряжении РИА Новости. Они призывали его в срок до 6 ноября представить всю необходимую документацию в конгресс, в том числе оценки сохранения исторического наследия.

Согласно официальным данным, Восточное крыло построили в 1902 году и с тех пор проходило множество этапов реновации. Традиционно эта часть здания использовалась первыми леди США и их командами, а офисы президентов и их команд располагались в Западном крыле.