Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы - РИА Новости, 29.10.2025
18:47 29.10.2025
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-10-29T18:47:00+03:00
2025-10-29T18:47:00+03:00
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы

Генассамблея ООН в 33-й раз призвала США отменить санкции против Кубы

ООН, 29 окт – РИА Новости. Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы, передает корреспондент РИА Новости.
Резолюцию "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной США против Кубы" поддержали 165 государств. Против проголосовали только семь стран, воздержались 12.
Среди проголосовавших против – Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина и США. Воздержались - Польша, Румыния, Латвия и Эстония.
Генассамблея ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние американские санкции против Кубы с 1992 года, документы пользуются подавляющей поддержкой членов Всемирной Организации.
Резолюции ГА не обладают юридически обязывающей силой.
Вид на Гавану - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Россия отвергла новые санкции США против Кубы
4 июля, 19:27
 
