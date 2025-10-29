https://ria.ru/20251029/ssha-2051620766.html
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы - РИА Новости, 29.10.2025
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы
Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с призывом к США отменить санкции против Кубы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:47:00+03:00
2025-10-29T18:47:00+03:00
2025-10-29T18:47:00+03:00
в мире
сша
венгрия
израиль
генеральная ассамблея оон
оон
сша
венгрия
израиль
в мире, сша, венгрия, израиль, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Венгрия, Израиль, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Генассамблея ООН вновь призвала США отменить санкции против Кубы
Генассамблея ООН в 33-й раз призвала США отменить санкции против Кубы