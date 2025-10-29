Рейтинг@Mail.ru
США вывели из-под санкций Милорада Додика - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 29.10.2025 (обновлено: 18:31 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/ssha-2051581430.html
США вывели из-под санкций Милорада Додика
США вывели из-под санкций Милорада Додика - РИА Новости, 29.10.2025
США вывели из-под санкций Милорада Додика
США вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T17:26:00+03:00
2025-10-29T18:31:00+03:00
в мире
сша
милорад додик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796258641_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7846b3ed77aea30c3401d8263ee6f5f.jpg
https://ria.ru/20251028/dodik-2051249616.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796258641_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51794f5d5e193c748b72facf073dffdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, милорад додик
В мире, США, Милорад Додик
США вывели из-под санкций Милорада Додика

США вывели из-под санкций Милорада Додика и его семью

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения минфина США.
"Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
Также из санкционного списка были исключены его дети - Игорь и Горица. Кроме того, санкции были сняты с телеканала АТВ, якобы контролируемого Додиком, и ряда других компаний и людей, связанных с политиком и его детьми.
США впервые ввели санкции против Додика в 2017 году, обвинив его в якобы дестабилизации политической ситуации в стране. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Додика, ссылаясь на его якобы коррупционную деятельность и угрозу стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. С тех пор США неоднократно расширяли санкции в отношении лиц, связанных с боснийским политиком, включая членов его семьи.
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.
Президент республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Запад тренировался на Балканах перед конфликтом с Россией, заявил Додик
28 октября, 16:50
 
В миреСШАМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала