США вывели из-под санкций Милорада Додика

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости . США вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения минфина США.

"Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.

Также из санкционного списка были исключены его дети - Игорь и Горица. Кроме того, санкции были сняты с телеканала АТВ, якобы контролируемого Додиком, и ряда других компаний и людей, связанных с политиком и его детьми.