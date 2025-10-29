США вывели из-под санкций Милорада Додика

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. США вывели из-под санкций лидера правящего в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) "Союза независимых социал-демократов" Милорада Додика и членов его семьи, следует из сообщения минфина США.
"Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года", - говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.
Также из санкционного списка были исключены его дети - Игорь и Горица. Кроме того, санкции были сняты с телеканала АТВ, якобы контролируемого Додиком, и ряда других компаний и людей, связанных с политиком и его детьми.
США впервые ввели санкции против Додика в 2017 году, обвинив его в якобы дестабилизации политической ситуации в стране. В 2022 году Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Додика, ссылаясь на его якобы коррупционную деятельность и угрозу стабильности и территориальной целостности Боснии и Герцеговины. С тех пор США неоднократно расширяли санкции в отношении лиц, связанных с боснийским политиком, включая членов его семьи.
Босния и Герцеговина в 2025 году отмечает 30-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек. Соглашение определило государственное устройство: энтитеты Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую, особый округ Брчко, а также представительство всех трех наций в трехчленном президиуме страны, который заменяет президента, и в общих органах власти.