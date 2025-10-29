https://ria.ru/20251029/ssha-2051548052.html
Встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Южной Корее в четверг
ВСТРЕЧА ТРАМПА С СИ ЦЗИНЬПИНОМ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ ПРОЙДЕТ В ЧЕТВЕРГ В 11.00 (5.00 МСК) - БЕЛЫЙ ДОМ РИА Новости, 29.10.2025
в мире
Белый дом: встреча Трампа и Си Цзиньпина пройдет в Южной Корее в четверг