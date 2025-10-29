Рейтинг@Mail.ru
ВМС США в честь юбилея выпустили настоящие бомбы для Трампа - РИА Новости, 29.10.2025
11:05 29.10.2025 (обновлено: 12:28 29.10.2025)
ВМС США в честь юбилея выпустили настоящие бомбы для Трампа
ВМС США в честь юбилея выпустили настоящие бомбы для Трампа

AP: ВМС США выпустили настоящие бомбы в честь юбилея, чтобы Трамп увидел взрывы

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уговорила ВМС в ходе мероприятия по случаю своего 250-летия выпустить настоящие бомбы, а не муляжи, чтобы американский лидер мог увидеть взрывы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Трамп 5 октября посетил мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота Соединенных Штатов в городе Норфолке, штат Вирджиния.
"Белый дом настоял на том, чтобы чиновники ВМС США выпустили 900-килограммовые настоящие бомбы вместо взрывающихся муляжей... Чиновники Белого дома указали организаторам из ВМС на то, что Трампу "нужно увидеть взрывы" вместо всего лишь "большой вспышки", - говорится в публикации.
По словам одного из источников, первоначально планировалось использовать муляжи. Собеседники агентства указывают на то, что переход на настоящие бомбы вынудил ВМС изменить план мероприятия для обеспечения безопасности официальных лиц.
Впрочем, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что организаторы с самого начала хотели использовать настоящие бомбы.
Президент США Дональд Трамп во время двустороннего обеда с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном в Кёнчжу. 29 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
