ВМС США в честь юбилея выпустили настоящие бомбы для Трампа

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Администрация президента США Дональда Трампа уговорила ВМС в ходе мероприятия по случаю своего 250-летия выпустить настоящие бомбы, а не муляжи, чтобы американский лидер мог увидеть взрывы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на источники.
Трамп
5 октября посетил мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота Соединенных Штатов в городе Норфолке
, штат Вирджиния.
"Белый дом настоял на том, чтобы чиновники ВМС США выпустили 900-килограммовые настоящие бомбы вместо взрывающихся муляжей... Чиновники Белого дома указали организаторам из ВМС на то, что Трампу "нужно увидеть взрывы" вместо всего лишь "большой вспышки", - говорится в публикации.
По словам одного из источников, первоначально планировалось использовать муляжи. Собеседники агентства указывают на то, что переход на настоящие бомбы вынудил ВМС изменить план мероприятия для обеспечения безопасности официальных лиц.
Впрочем, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что организаторы с самого начала хотели использовать настоящие бомбы.