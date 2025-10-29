ВМС США в честь юбилея выпустили настоящие бомбы для Трампа

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025

Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025

© Getty Images / Alex Wong Президент США Дональд Трамп во время мероприятия по случаю 250-летия военно-морского флота США. 5 октября 2025

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа уговорила ВМС в ходе мероприятия по случаю своего 250-летия выпустить настоящие бомбы, а не муляжи, чтобы американский лидер мог увидеть взрывы, передает агентство Администрация президента США Дональда Трампа уговорила ВМС в ходе мероприятия по случаю своего 250-летия выпустить настоящие бомбы, а не муляжи, чтобы американский лидер мог увидеть взрывы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Трамп 5 октября посетил мероприятие по случаю 250-летия военно-морского флота Соединенных Штатов в городе Норфолке , штат Вирджиния.

"Белый дом настоял на том, чтобы чиновники ВМС США выпустили 900-килограммовые настоящие бомбы вместо взрывающихся муляжей... Чиновники Белого дома указали организаторам из ВМС на то, что Трампу "нужно увидеть взрывы" вместо всего лишь "большой вспышки", - говорится в публикации.

По словам одного из источников, первоначально планировалось использовать муляжи. Собеседники агентства указывают на то, что переход на настоящие бомбы вынудил ВМС изменить план мероприятия для обеспечения безопасности официальных лиц.