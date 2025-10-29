Рейтинг@Mail.ru
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
10:42 29.10.2025 (обновлено: 12:04 29.10.2025)
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе
Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе, сообщается на сайте Минобороны Румынии. РИА Новости, 29.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
США уведомили союзников по НАТО о сокращении войск в Европе

США уведомили Румынию и НАТО о сокращении американских войск в Европе

КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Вашингтон предупредил Бухарест и других союзников по НАТО о сокращении численности американских войск в Европе, сообщается на сайте Минобороны Румынии.
"Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США", — говорится в заявлении.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Никому не будет лучше". Европа потребовала от Зеленского отступить
Вчера, 08:00
Среди подразделений, чья ротация в Европе прекратится, есть и те, что предназначены для Румынии и дислоцированы на авиабазе Михай Когэлничану.

Американские войска используют этот военный объект с 1999 года. Сейчас там находятся подразделения 101-й воздушно-десантной дивизии США, а также истребители союзников по НАТО. Авиабаза Михаил Когэлничану — один из самых дорогостоящих проектов румынской армии. Ожидается, что к 2040-му она станет крупнейшей в Европе.

"Это решение было ожидаемым, поскольку Румыния поддерживает постоянный контакт со стратегическим партнером США", — отметили в министерстве.
Как сообщило украинское издание Kyiv Post со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, будущее сокращение числа военных не превысит масштабов батальона. А сама инициатива связана со стремлением Пентагона сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Bloomberg выяснил, во что обойдется Европе замена военного потенциала США
6 сентября, 17:21
О планах США вывести из Европы до трети военнослужащих издание Politico писало еще в июле. Всего их численность там составляет около 80 тысяч человек, наибольшая часть — около 35 тысяч человек — размещена в Германии.
При этом еще в начале октября глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что не планирует сокращать присутствие американских войск, но может переместить часть подразделений внутри европейских стран.
Совместные учения войск НАТО - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
СМИ рассказали, какие трудности возникли у военных на учениях НАТО в Латвии
Вчера, 16:06
 
