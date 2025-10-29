В США предложили разрешить президентам избираться на третий срок

В интервью Wall Street Journal Трехо сообщил, что команда НКО, занимающаяся разработкой политики, готовит официальный документ, в котором обосновывается необходимость разрешить президентам избираться на третий срок.

"Возможно, пришло время рассмотреть потенциальные преимущества предоставления поистине выдающимся лидерам возможности оставаться у власти достаточно долго, чтобы можно было должным образом реализовать значимые цели построения государства", - заявил Трехо, добавив, что организация планирует распространить документ среди республиканских законодателей.