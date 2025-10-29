В США предложили разрешить президентам избираться на третий срок

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Американская некоммерческая организация The Republicans for National Renewal ("Республиканцы за национальное обновление"), выступающая в поддержку президента США Дональда Трампа, готовит официальный документ с обоснованием необходимости разрешения американским президентам избираться на третий срок, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на руководителя отдела организации по работе с общественностью Шейна Трехо.
Как сообщил Трехо, НКО запустила кампанию под названием "Проект "Третий срок", которая призывает людей побудить республиканских законодателей поддержать законопроект конгрессмена Энди Оглса о поправке к конституции, которая позволила бы Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По данным издания, Оглс является единственным спонсором законопроекта.
В интервью Wall Street Journal Трехо сообщил, что команда НКО, занимающаяся разработкой политики, готовит официальный документ, в котором обосновывается необходимость разрешить президентам избираться на третий срок.
"Возможно, пришло время рассмотреть потенциальные преимущества предоставления поистине выдающимся лидерам возможности оставаться у власти достаточно долго, чтобы можно было должным образом реализовать значимые цели построения государства", - заявил Трехо, добавив, что организация планирует распространить документ среди республиканских законодателей.
В среду Трамп, говоря о возможности избираться на третий срок, заявил, что ему это делать запрещено. При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что его поддержка в США находятся на самом высоком уровне для американских президентов за многие годы.
Во вторник спикер палаты представителей американского конгресса Майк Джонсон заявил о том, что Трамп осведомлен об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией страны, и возможности их обойти не существует.