СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на неназванный американских и европейских чиновников утверждает, что США собираются вывести часть своего военного контингента из Румынии.
«
"Администрация (президента США Дональда) Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, Вашингтон уведомил союзников о своем решении на этой неделе. Как ожидается, в ближайшие дни последует официальное объявление о выводе. При этом, уточняют чиновники, сокращение числа военных не превысит масштабов батальона. Источники указывают на то, что первоначально речь шла о возможном выводе войск из Румынии и Польши, однако в конце концов американские чиновники остановились только на Румынии.
Как отмечает издание, сокращение численности военных в Европе связано со стремлением Пентагона сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.