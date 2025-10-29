Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:59 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ssha-2051379592.html
СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии
СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии - РИА Новости, 29.10.2025
СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии
Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на неназванный американских и европейских чиновников утверждает, что США собираются вывести часть своего военного... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T08:59:00+03:00
2025-10-29T08:59:00+03:00
в мире
румыния
сша
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151453/35/1514533582_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3edabbd676c362db69c01ac7e08a9bd9.jpg
https://ria.ru/20251029/tramp-2051373694.html
румыния
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151453/35/1514533582_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_35c2a06296959b1594fe292fa47acd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, нато
В мире, Румыния, США, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, НАТО
СМИ: США собираются вывести часть военного контингента из Румынии

Kyiv Post: США собираются вывести тысячи военных из Румынии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии США
Военнослужащие армии США - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинское издание Kyiv Post со ссылкой на неназванный американских и европейских чиновников утверждает, что США собираются вывести часть своего военного контингента из Румынии.
«
"Администрация (президента США Дональда) Трампа готовится вывести тысячи американских военных из Румынии", - говорится в сообщении.
По словам чиновников, Вашингтон уведомил союзников о своем решении на этой неделе. Как ожидается, в ближайшие дни последует официальное объявление о выводе. При этом, уточняют чиновники, сокращение числа военных не превысит масштабов батальона. Источники указывают на то, что первоначально речь шла о возможном выводе войск из Румынии и Польши, однако в конце концов американские чиновники остановились только на Румынии.
Как отмечает издание, сокращение численности военных в Европе связано со стремлением Пентагона сосредоточить ресурсы в Западном полушарии и Тихом океане.
США усилили военное присутствие в Румынии после февраля 2022 года в рамках укрепления восточного фланга НАТО. В стране размещены подразделения американских вооруженных сил и системы ПВО.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите руководителей стран Азиатско -Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Трамп заявил, что экономика США переживает революцию
07:32
 
В миреРумынияСШАВашингтон (штат)Министерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала