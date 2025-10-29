https://ria.ru/20251029/ssha-2051367163.html
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний - РИА Новости, 29.10.2025
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
Население в США до сих пор продолжает страдать от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:46:00+03:00
2025-10-29T05:46:00+03:00
2025-10-29T05:47:00+03:00
в мире
сша
рашида тлаиб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151054/26/1510542653_128:0:3684:2000_1920x0_80_0_0_2674353a63b3b3fc547b26325737e055.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051365754.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151054/26/1510542653_572:0:3239:2000_1920x0_80_0_0_26787153cc5cfba79595ebbcb8dfe6fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, рашида тлаиб
В мире, США, Рашида Тлаиб
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
Конгрессвуман Тлаиб: в США продолжают страдать от последствий ядерных испытаний
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Население в США до сих пор продолжает страдать от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.
"В нашей стране есть народы, которые продолжают страдать от разрушительных последствий жестоких ядерных испытаний США
. Эти сообщества заслуживают серьезной компенсации и репараций. Это должно быть ключевым требованием нашей позиции против ядерного оружия", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Тлаиб добавила, что новая гонка ядерных вооружений будет означать новые разрушения, новые случаи заболеваний раком и еще большую несправедливость для подверженных риску групп населения.
"Мы не можем этого допустить", - добавила она.