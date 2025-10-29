Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Население в США до сих пор продолжает страдать от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.

"В нашей стране есть народы, которые продолжают страдать от разрушительных последствий жестоких ядерных испытаний США . Эти сообщества заслуживают серьезной компенсации и репараций. Это должно быть ключевым требованием нашей позиции против ядерного оружия", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

Тлаиб добавила, что новая гонка ядерных вооружений будет означать новые разрушения, новые случаи заболеваний раком и еще большую несправедливость для подверженных риску групп населения.