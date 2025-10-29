Рейтинг@Mail.ru
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний - РИА Новости, 29.10.2025
05:46 29.10.2025
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний - РИА Новости, 29.10.2025
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
Население в США до сих пор продолжает страдать от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
сша
рашида тлаиб
сша
в мире, сша, рашида тлаиб
В мире, США, Рашида Тлаиб
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний

Конгрессвуман Тлаиб: в США продолжают страдать от последствий ядерных испытаний

© Фото : Public domainЯдерные испытания на атолле Бикини
Ядерные испытания на атолле Бикини - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Public domain
Ядерные испытания на атолле Бикини . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Население в США до сих пор продолжает страдать от последствий проводимых в стране ядерных испытаний, не получая необходимой компенсации от властей, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.
"В нашей стране есть народы, которые продолжают страдать от разрушительных последствий жестоких ядерных испытаний США. Эти сообщества заслуживают серьезной компенсации и репараций. Это должно быть ключевым требованием нашей позиции против ядерного оружия", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
Тлаиб добавила, что новая гонка ядерных вооружений будет означать новые разрушения, новые случаи заболеваний раком и еще большую несправедливость для подверженных риску групп населения.
"Мы не можем этого допустить", - добавила она.
Испытательный запуск ракеты Trident II D5 с подводной лодки Небраска у побережья Калифорнии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В конгрессе США призвали добиваться полной ликвидации ядерного оружия
05:29
 
В миреСШАРашида Тлаиб
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
