Конгрессвуман обвинила конгрессменов в коррупции

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Многие члены конгресса США получают личную финансовую выгоду от производства оружия и гонки вооружений, что является прямым свидетельством коррупции на Капитолийском холме, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.

"К сожалению, слишком многие из моих коллег, и я не знаю, многим ли из вас об этом известно, сейчас вкладывают большие средства в бесконечные войны и гонку вооружений … члены конгресса получают выгоду от смерти, лично владеют долями в военном производстве", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.

По словам Тлаиб, подобные действия со стороны законодателей "вызывают отвращение", а сами конгрессмены злятся на нее за открытое обсуждение данного факта. Она подчеркнула, что считает текущую ситуацию свидетельством коррупции.

"Каждый раз, когда я вижу, как они нажимают кнопку (голосования - ред.) за оборонный бюджет, или, как мы его называем, бюджет министерства войны, они получают от этого личную финансовую выгоду", - добавила конгрессвуман.

По мнению Тлаиб, члены конгресса США не должны иметь возможности использовать полномочия для обогащения на оборонных контрактах.