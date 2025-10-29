https://ria.ru/20251029/ssha-2051362908.html
Конгрессвуман обвинила конгрессменов в коррупции
Конгрессвуман обвинила конгрессменов в коррупции - РИА Новости, 29.10.2025
Конгрессвуман обвинила конгрессменов в коррупции
Многие члены конгресса США получают личную финансовую выгоду от производства оружия и гонки вооружений, что является прямым свидетельством коррупции на... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:44:00+03:00
2025-10-29T04:44:00+03:00
2025-10-29T05:47:00+03:00
в мире
конгресс сша
рашида тлаиб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/87/1526168758_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_2fadd49e4fa532d003ce1f2c525bb1fc.jpg
https://ria.ru/20251029/ssha-2051361518.html
https://ria.ru/20251028/tramp-2051112391.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152616/87/1526168758_0:0:2753:2064_1920x0_80_0_0_4eb41705f748e93b70ecf434416925c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, конгресс сша, рашида тлаиб
В мире, Конгресс США, Рашида Тлаиб
Конгрессвуман обвинила конгрессменов в коррупции
Конгрессвуман Тлаиб: многие члены конгресса получают выгоду от гонки вооружений
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Многие члены конгресса США получают личную финансовую выгоду от производства оружия и гонки вооружений, что является прямым свидетельством коррупции на Капитолийском холме, заявила американская конгрессвуман-демократ Рашида Тлаиб.
"К сожалению, слишком многие из моих коллег, и я не знаю, многим ли из вас об этом известно, сейчас вкладывают большие средства в бесконечные войны и гонку вооружений … члены конгресса получают выгоду от смерти, лично владеют долями в военном производстве", - заявила она на мероприятии, организованном американской Ассоциацией по контролю над вооружениями.
По словам Тлаиб, подобные действия со стороны законодателей "вызывают отвращение", а сами конгрессмены злятся на нее за открытое обсуждение данного факта. Она подчеркнула, что считает текущую ситуацию свидетельством коррупции.
"Каждый раз, когда я вижу, как они нажимают кнопку (голосования - ред.) за оборонный бюджет, или, как мы его называем, бюджет министерства войны, они получают от этого личную финансовую выгоду", - добавила конгрессвуман.
По мнению Тлаиб, члены конгресса США
не должны иметь возможности использовать полномочия для обогащения на оборонных контрактах.
"Республиканцы и демократы пристрастились к войне. Пока это не изменится, над всеми нами нависла угроза гонки ядерных вооружений", - резюмирована законодательница.