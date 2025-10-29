Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:12 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/ssha-2051356416.html
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам - РИА Новости, 29.10.2025
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам
Белый дом уволил некоторых членов комиссии по изящным искусствам, которые должны были дать экспертную оценку проекту строительства нового бального зала на месте РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T03:12:00+03:00
2025-10-29T03:12:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
гарри трумэн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg
https://ria.ru/20251026/usa-2050713552.html
https://ria.ru/20251026/wsj-2050682351.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9e387494c320cc207443f7090306b10c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, гарри трумэн
В мире, США, Дональд Трамп, Гарри Трумэн
В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам

Белый дом уволил членов комиссии, изучавшую проект бального зала

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Белый дом уволил некоторых членов комиссии по изящным искусствам, которые должны были дать экспертную оценку проекту строительства нового бального зала на месте Восточного крыла, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.
"Некоторые из уволенных членов комиссии ожидали, что они сыграют свою роль в пересмотре проекта", - пишет газета.
Работы по сносу Восточного крыла Белого дома - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
WSJ узнала о реакции Меланьи Трамп на снос Восточного крыла Белого дома
26 октября, 14:16
Белый дом заявил, что в ближайшее время направит планы президента США Дональда Трампа по строительству бального зала в комиссию по планированию столицы, которая и примет решение об утверждении нового проекта. Однако представители администрации отказались комментировать, будут ли эти планы также направлены в комиссию по изящным искусствам.
Эксперты предполагают, что, хотя комиссия по изящным искусствам обычно рассматривает крупные проекты Белого дома, Трамп может обойтись без ее одобрения относительно своего бального зала, ссылаясь на исторический прецедент 1947 года. Тогда у президента Гарри Трумэна возник конфликт с комиссией по поводу балконной пристройки, и председатель комиссии был вынужден признать, что ее роль носит исключительно консультативный характер.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
WSJ: Трамп участвует в планировании строительства бального зала Белого дома
26 октября, 11:54
 
В миреСШАДональд ТрампГарри Трумэн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала