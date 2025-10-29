В Белом доме уволили членов комиссии по изящным искусствам

ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Белый дом уволил некоторых членов комиссии по изящным искусствам, которые должны были дать экспертную оценку проекту строительства нового бального зала на месте Восточного крыла, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленных чиновников.
"Некоторые из уволенных членов комиссии ожидали, что они сыграют свою роль в пересмотре проекта", - пишет газета.
Белый дом заявил, что в ближайшее время направит планы президента США Дональда Трампа по строительству бального зала в комиссию по планированию столицы, которая и примет решение об утверждении нового проекта. Однако представители администрации отказались комментировать, будут ли эти планы также направлены в комиссию по изящным искусствам.
Эксперты предполагают, что, хотя комиссия по изящным искусствам обычно рассматривает крупные проекты Белого дома, Трамп может обойтись без ее одобрения относительно своего бального зала, ссылаясь на исторический прецедент 1947 года. Тогда у президента Гарри Трумэна возник конфликт с комиссией по поводу балконной пристройки, и председатель комиссии был вынужден признать, что ее роль носит исключительно консультативный характер.