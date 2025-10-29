Шумер допустил, что шатдаун правительства США перейдет на ноябрь

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер допустил, что шатдаун американского правительства, начавшийся в стране с первого октября из-за отсутствия одобренного конгрессом финансирования, перейдет на ноябрь.
"Первого ноября люди в более чем тридцати штатах будут в ужасе и станут кричать, когда увидят свои счета", - заявил он журналистам в Капитолии, комментируя отсутствие прогресса в переговорах с республиканцами по прекращению шатдауна.
Шумер также выразил уверенность в том, что на Республиканскую партию после ноября будет оказываться большее давление для ведения переговоров с демократами по вопросам социальных расходов.
"Республиканцы продолжают говорить, что поговорят об этом, возможно, сделают что-то после того, как прекратится шатдаун. Но они совершенно не желали ничего говорить или делать, пока правительство работало", - добавил он.
Во вторник лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн в интервью Fox News исключил возможность встречи президента США Дональда Трампа с представителями Демократической партии по вопросам социальных расходов, пока демократы не позволят возобновить работу правительства.
Тьюн также отметил, что Трамп считает недопустимым для демократов "держать в заложниках" федеральных служащих, а также получателей продовольственной помощи в их стремлении добиться уступок от республиканцев по социальным расходам.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
