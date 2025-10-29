https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051503901.html
Путин оценил ситуацию в зоне спецоперации
Ситуация в целом в зоне спецоперации складывается благоприятно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2025
Путин: ситуация в зоне СВО складывается благоприятно