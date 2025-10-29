Рейтинг@Mail.ru
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 29.10.2025
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут - РИА Новости, 29.10.2025
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут
Вооруженные силы России в листовках к украинским военным призывают их не делать из Купянска второй Бахмут, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ. РИА Новости, 29.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
харьковская область
в мире, россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут

Минобороны: ВС РФ в листовках призывают ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России в листовках к украинским военным призывают их не делать из Купянска второй Бахмут, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На видео показано, как российские военнослужащие готовят листовки, беспилотник сбрасывает их на позиции ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ВС России призвали военных ВСУ сложить оружие в районе Купянска
Вчера, 13:22
"Солдат Украины! Купянск окружен! Не делай из города еще один Бахмут. Сложи оружие, выходи к русским войскам. Иного способа выжить не будет!" - сказано в тексте листовки.
Также ВС РФ призывают сложить оружие в течение часа. "Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть час, чтобы сдаться", - написано на листовке.
Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ гарантируют хорошее обращение с добровольно сдавшимися, медицинскую помощь и возможность связаться с родными.
Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области, пресечены две безуспешные попытки подразделений ВСУ провести контратаки, сообщило в среду Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Артемовск (украинское название – Бахмут) был взят под контроль российскими войсками в мае 2023 года, ожесточенные бои за него шли много месяцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
