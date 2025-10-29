Российские военные призвали солдат ВСУ не делать из Купянска второй Бахмут

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы России в листовках к украинским военным призывают их не делать из Купянска второй Бахмут, соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.
На видео показано, как российские военнослужащие готовят листовки, беспилотник сбрасывает их на позиции ВСУ.
"Солдат Украины! Купянск окружен! Не делай из города еще один Бахмут. Сложи оружие, выходи к русским войскам. Иного способа выжить не будет!" - сказано в тексте листовки.
Также ВС РФ призывают сложить оружие в течение часа. "Время в окружении утекает быстрее, чем кровь из артерии. Сейчас ты еще можешь поднять руки и спастись. Это не шутки и не пропаганда. Вы окружены. Вы побеждены. У вас есть час, чтобы сдаться", - написано на листовке.
Подчеркивается, что Вооруженные силы РФ гарантируют хорошее обращение с добровольно сдавшимися, медицинскую помощь и возможность связаться с родными.
Продолжается уничтожение группировки ВСУ, окруженной в районе Купянска Харьковской области, пресечены две безуспешные попытки подразделений ВСУ провести контратаки, сообщило в среду Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Артемовск (украинское название – Бахмут) был взят под контроль российскими войсками в мае 2023 года, ожесточенные бои за него шли много месяцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18