Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:41 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051374448.html
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения

Российские военные реже получают пулевые ранения из-бегства ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Российские военные стали реже получать пулевые ранения на константиновском направлении в ДНР из-за бегства боевиков ВСУ при наступательных действиях бойцов РФ, в основном российские военнослужащие получают ранения от мин, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Орин".
"Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (боевики ВСУ – ред.). В основном минные (ранения – ред.). Если бойца ранило, мы подбегаем, берём его. Ищем укрытие, где можно определить тяжесть ранения, остановить кровь, обезболить, успокоить человека", - рассказал "Орин".
По его словам, эвакуационные группы действуют организованно и слаженно, поскольку в зоне боевых действий постоянно работает вражеская авиация и беспилотники.
"В основном мы группой действуем, потому что много "птиц" (дронов ВСУ – ред.), а один постоянно контролирует небо. Забираем человека, оказываем первую помощь, успокаиваем. Если лёгкий — оставляем в укрытии и движемся дальше к более тяжёлым. Тяжёлых также эвакуируем", - добавил военнослужащий.
Он отметил, что после оказания первой помощи и стабилизации состояния раненого, эвакуационная группа доставляет бойца до точки вывоза.
