https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051374448.html
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения - РИА Новости, 29.10.2025
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения
Российские военные стали реже получать пулевые ранения на константиновском направлении в ДНР из-за бегства боевиков ВСУ при наступательных действиях бойцов РФ,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T07:41:00+03:00
2025-10-29T07:41:00+03:00
2025-10-29T07:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_a4e3a12173f34434266c040f93ad4662.jpg
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045390712_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_95120c28db943a0dee20dec64ba213a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения
Российские военные реже получают пулевые ранения из-бегства ВСУ
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Российские военные стали реже получать пулевые ранения на константиновском направлении в ДНР из-за бегства боевиков ВСУ при наступательных действиях бойцов РФ, в основном российские военнослужащие получают ранения от мин, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Орин".
"Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (боевики ВСУ
– ред.). В основном минные (ранения – ред.). Если бойца ранило, мы подбегаем, берём его. Ищем укрытие, где можно определить тяжесть ранения, остановить кровь, обезболить, успокоить человека", - рассказал "Орин".
По его словам, эвакуационные группы действуют организованно и слаженно, поскольку в зоне боевых действий постоянно работает вражеская авиация и беспилотники.
"В основном мы группой действуем, потому что много "птиц" (дронов ВСУ – ред.), а один постоянно контролирует небо. Забираем человека, оказываем первую помощь, успокаиваем. Если лёгкий — оставляем в укрытии и движемся дальше к более тяжёлым. Тяжёлых также эвакуируем", - добавил военнослужащий.
Он отметил, что после оказания первой помощи и стабилизации состояния раненого, эвакуационная группа доставляет бойца до точки вывоза.