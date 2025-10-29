Российские военные рассказали, почему стали реже получать пулевые ранения

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Российские военные стали реже получать пулевые ранения на константиновском направлении в ДНР из-за бегства боевиков ВСУ при наступательных действиях бойцов РФ, в основном российские военнослужащие получают ранения от мин, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Орин".

"Группа эвакуации идет вместе со штурмовиками. Пулевых ранений сейчас как таковых нет, потому что быстро убегают они (боевики ВСУ – ред.). В основном минные (ранения – ред.). Если бойца ранило, мы подбегаем, берём его. Ищем укрытие, где можно определить тяжесть ранения, остановить кровь, обезболить, успокоить человека", - рассказал "Орин".

По его словам, эвакуационные группы действуют организованно и слаженно, поскольку в зоне боевых действий постоянно работает вражеская авиация и беспилотники.

"В основном мы группой действуем, потому что много "птиц" (дронов ВСУ – ред.), а один постоянно контролирует небо. Забираем человека, оказываем первую помощь, успокаиваем. Если лёгкий — оставляем в укрытии и движемся дальше к более тяжёлым. Тяжёлых также эвакуируем", - добавил военнослужащий.