БПЛА отряда "Барс-27" уничтожили пехотинцев ВСУ, пытавшихся зайти во фланг

ЛУГАНСК, 29 окт – РИА Новости. БПЛА расчеты отряда "Барс-27" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ на краматорско-дружковском направлении, не дав зайти им во фланг бойцам отряда, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.