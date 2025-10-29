Рейтинг@Mail.ru
БПЛА отряда "Барс-27" уничтожили пехотинцев ВСУ, пытавшихся зайти во фланг - РИА Новости, 29.10.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:08 29.10.2025 (обновлено: 09:15 29.10.2025)
БПЛА отряда "Барс-27" уничтожили пехотинцев ВСУ, пытавшихся зайти во фланг
2025
Удары по пехоте ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
БПЛА расчеты отряда “Барс-27” Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, не дав зайти им во фланг бойцам отряда, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по пехоте ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
ЛУГАНСК, 29 окт – РИА Новости. БПЛА расчеты отряда "Барс-27" Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ на краматорско-дружковском направлении, не дав зайти им во фланг бойцам отряда, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса.
Видео нанесения ударов по пехоте ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
"На краматорско-дружковском направлении в утренних сумерках оператор БПЛА с позывным "Катар", пролетая над позициями противника, выявил тепловую сигнатуру блиндажа и троих военнослужащих ВСУ, которые скрытно перемещались во фланг отряда "Барс-27". Информация была передана оператору FPV-дрона с позывным "Гаррота", который точным попаданием в блиндаж уничтожил цель", - сообщили агентству в пресс-службе корпуса.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
