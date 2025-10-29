https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051369020.html
БПЛА отряда "Барс-27" уничтожили пехотинцев ВСУ, пытавшихся зайти во фланг
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
Новости
Удары по пехоте ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении
БПЛА расчеты отряда “Барс-27” Добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, уничтожили группу пехоты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, не дав зайти им во фланг бойцам отряда, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпуса. Видео нанесения ударов по пехоте ВСУ оказалось в распоряжении РИА Новости.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины
