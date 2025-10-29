Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:21 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051365068.html
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику - РИА Новости, 29.10.2025
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику
При освобождении населённого пункта Привольное в Запорожской области противник при отступлении намеренно уничтожает опорные пункты и технику, не щадя даже... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T05:21:00+03:00
2025-10-29T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
привольное
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:0:3348:1883_1920x0_80_0_0_57972275dfdda86b291d680c3f3806de.jpg
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
привольное
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, привольное, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Привольное, Россия, Безопасность
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику

ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику ВСУ, не щадя раненых

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. При освобождении населённого пункта Привольное в Запорожской области противник при отступлении намеренно уничтожает опорные пункты и технику, не щадя даже собственных раненых, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск РФ "Восток" с позывным "Фил".
Запорожской области при отступлении противник уничтожает всё, что есть. Ему даже безразлично, есть ли там свой раненый, не раненый, техника. Не жалеет ничего, уничтожает всё, что остаётся", - сообщил военнослужащий.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
По его словам, отступающие бойцы поджигают блиндажи и сооружения, иногда оставляя после себя лишь руины.
"Враг уничтожает всё, сжигает блиндажи, сжигает своих собратьев. Ну, чтобы, не знаю, не опознать, наверное, может быть, чтобы не вернулся он, чтобы, может быть, не платить какие-то выплаты. Поступают очень жестоко", - добавил "Фил".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПривольноеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала