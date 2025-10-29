https://ria.ru/20251029/spetsoperatsiya-2051365068.html
ВСУ при отступлении уничтожают опорные пункты и технику
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. При освобождении населённого пункта Привольное в Запорожской области противник при отступлении намеренно уничтожает опорные пункты и технику, не щадя даже собственных раненых, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск РФ "Восток" с позывным "Фил".
"В Запорожской области
при отступлении противник уничтожает всё, что есть. Ему даже безразлично, есть ли там свой раненый, не раненый, техника. Не жалеет ничего, уничтожает всё, что остаётся", - сообщил военнослужащий.
По его словам, отступающие бойцы поджигают блиндажи и сооружения, иногда оставляя после себя лишь руины.
"Враг уничтожает всё, сжигает блиндажи, сжигает своих собратьев. Ну, чтобы, не знаю, не опознать, наверное, может быть, чтобы не вернулся он, чтобы, может быть, не платить какие-то выплаты. Поступают очень жестоко", - добавил "Фил".